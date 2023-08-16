AI、半導體夯 學生一窩蜂填電資

台積電效應、AI浪潮，不僅在股市颳起炫風，也影響考生選填志願。升學輔導專家分析，二類組校系部分，往年台大物理系、機械系都是榜上有名，今年卻觀察到學生一窩蜂搶讀電資科系，甚至出現「選系不選校」的現象，推估與職涯發展有關，「資通訊吸引力驚人」。

升學輔導專家劉駿豪表示，今年自費醫學系門檻落在二六○級分，在參採五科目的情況下，台大醫學系最低錄取二八三級分，仍位居寶座，陽明交大醫學系則僅次於台大醫學系，擠下台大牙醫系，重新回鍋第二名。

國內半導體產業夯，電資科系也吸引二類組學生搶著選填。劉駿豪發現，今年輔導學生選填志願時，二類組學生不管怎麼問，就是想填電機、資工，「大家都在填電資，也沒計較學校的問題」。這與資通訊職場有關，只要能進入這些校系就好，不再非台大獨尊。

不過劉駿豪也說，台大電機系最低錄取二二五級分，仍為二類校系榜首，陽明交大電機甲組、清大電機甲組平均級分也略高於台大資工系，不排除與招生人數有關，後續值得觀察。

今年缺額大幅減少，教育界預估「低分高就」好康將消失。劉駿豪以東吳大學中文系為例，去年原預計招收六十九人，實際僅收到廿四人，今年則滿招。

東吳政治系去年錄取級分僅一四○點五級分，今年則躍升為二○六點五級分，顯見去年遭低估的中段科系，今年分數躍升回來。

不過劉駿豪也提醒，「好康消失」以後，明年恐會讓考生想拚學測錄取，反而導致分科考生減少，再次出現分數好康，教育部應想辦法解決，避免讓考生心情「七上八下」。