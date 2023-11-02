2成高中英聽奪A級 對答題型表現差
高中生英聽測驗結果出爐，2成考生拿下A級，3成6考生奪B，「對答」題型成難關！台大生傳系特聘教授岳修平2日指出，「對答」題型反應時間短、速度快，容易緊張，成為考生表現最差的題型。此外，她也指出，許多大學已將英聽視為大一學科的免修標準。
2成考生奪A級
大考中心主任張新仁說，本次113學年高中英聽測驗第一次考試報考人數共計98188人，有95512人實際到考，缺考率為2.79%，較去年微幅增加。她更指出，高檢英聽測驗第二次考試報名期間從11月8日到11月14日，考試時間則落於12月16日。
本次高中英聽第一次考試成績出爐，成績分配為：A級20.54%、B級36.29%、C級37.41%與F級5.76%。岳修平分析說，歷年成績變化並不大，差異在統計上都滿小的，成積分配相當均勻，每一年也會對狀況做出分析，希望透過嚴謹設計的考題讓考生穩定發揮。
對答表現最差
英聽測驗包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文題解與長篇聽解等五種題型。岳修平指出，「對答」與「短文聽解」的得分率為6成1，為考生答題得分率最低的題型，尤其拿下A級成績的學生在「對答」表現不如其他題型。
岳修平分析說，歷年來「對答」都是相對表現比較差的題型，研判此類題型因為訊息比較短、也比較少，考生更容易緊張，所以此類題型的成績向來比其他題型差一點，但這也能讓高中老師知道加強的方向。
英聽成免修標準
她也坦承，雖然現在入學階段採計英聽的大學比例不高，但其實有許多大學是將英聽視作為第一抵修的標準，也會建議在備審資料中納入英聽成績，且高中老師也希望能持續進行英聽測驗，作為改善教學方案的參考。
張新仁指出，「未攜帶應試有效證件文本」違規事件共計512件，影響考生成績，呼籲學生還是要注意相關狀況。大考中心提醒，健保卡要附照片才是有效證件，而學生證無論如何都是無效證件。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言