頂大資工申請入學多不看國文 僅陽明交大、清大資工仍參採

大學甄選入學委員會、考試入學分發委員會昨公告一一三學年大學繁星推薦、申請入學以及分發入學校系參採科目。明年頂大申請入學僅陽明交大、清大資工系仍參採國文科，但也有多達一四七個學系出現申請入學不看國文，分發入學卻回頭參採的狀況，考生需留意以免吃虧。

根據甄選會公告，明年繁星推薦管道共一七五四個校系參與，最大招生管道申請入學，則有二二◯八個校系參與招生，兩者均以參採學測三科為最多。

但得勝者文教升學輔導專家藍天予分析，綜觀明年台成清交等頂大資工系，於申請入學只剩清大資工電子資訊組、資訊工程組，以及陽明交大甲乙組參採國文；台大資工、成大資工等均已不參採。

不過藍天予也提到，申請不看國文分發，卻回頭參採的科系也並不少，統計達一四七個，其中像是成大資工、台大機械工程系等，申請入學雖不參採國文，但分發階段卻回頭參採。

陽明交大教務長陳永昇表示，即便參採國文學系也只設定均標門檻，代表學生能力只要達平均值即可。過去學系也確實思考過是否取消參採國文，但經討論後決議，科系仍希望學生應有好的陳述能力、具備基本語言素養，因此保留國文科，除此之外，並無和其他招生競合考量。

成大教務長沈聖智則說，學系想對照，參採國文招募到的學生，和不參採者是否學科發展上有差異，於是明年資工系申請入學首度不採國文，但於分發入學時保留採計。而學系先前考量到國文科是學科發展基礎，「也掙扎了很久。」但還是踏出第一步嘗試，預計觀察二年。

此外，明年如輔大醫學系、醫學系公費生，申請入學不參採國文但改採社會，避免和國立大學醫學系學生重複；政大等頂大商學院，數學科仍以參採數Ａ為主，多和去年一致。

對此，藍天予建議學生，明年若欲鎖定申請入學、分發入學管道，切勿只看申請入學參採內容，忽略分發入學資訊，否則恐會導致未確實選考而吃虧。