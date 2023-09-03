招生缺額逾3成 大學分發管理學群最慘

根據大學考試入學分發委員會統計，十八個學群中，今年大學分發入學缺額以管理學群缺額率最高，逾三成、共一二七三個名額沒有招到學生。大學端分析，第一類組數學優異的學生多優先選擇財經學群科系，加上大學認為管理群招生應該不錯，因此分配招生名額時挪移較多至管理群，未料考生選擇不若預期。

一一二學年分發入學，管理學群缺額率達百分之卅一，缺額多在私立大學，如靜宜大學企管系缺額廿四個、國際企業學系二個組也分別各有十個缺額；文大國企缺額破百、國貿也有逾五十個缺額。

中原大學教務長皮世明分析，管理、外語等學群因辦學成本較低，私校樂於創設，後續如旅遊、健康管理等也多被算入管理群，母數龐大。一類組數學能力佳者多優先選財經群，國貿、企管在後。

東海大學教務長楊定亞則說，有鑒於去年招生經驗，部分學校認為商管科系容易招生，因此將外語、文史哲等群招生名額調整至財經或管理群，管理群招生母數變大，也讓缺額數較多。不過真正挑戰還是在明年。

大學問執行長魏佳卉建議，教育主管機關可針對十八學群做選填數據分析，做為招生參考。