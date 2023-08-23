「八尺門」的效應？南一中30人上法律系 台大7人

今年大學入學分發放榜後，台南一中統計特殊選才、繁星、個人申請及志願分發4種入學管道，共有309人上台大、清大、陽明交通、成大、政大及醫學系，比率高達4成8，其中台大59人，也幾乎每10人有1人上台大。但最特別的是上法律系30人，其中台大法律系7人，為近年最多，有老師推想是否與廣受討論的律政劇「八尺門的辯護人」帶起的影響有關。

台南一中統計，今年畢業的考生有648人，上台、清、交、成、政大309人，其中台大59人、成大121人，成大仍是南一中學生最愛。與半導體有關的電機系、資工系最熱門，有35人選擇電機系，台大電機6人、清大3人、陽明交大11人、成大15人，25人上台清交成資工。

另有38人上醫學系，其中台大醫2人、陽明交大3人、成大6人。每年也有許多學生搶攻國防醫，今年上國防醫學系2人、牙醫1人。

台南一中多數學生都讀自然組，今年應屆畢業生社會組有3班，但上法律系高達30人，為近幾年最多，其中有19人都是分科測驗後依志願分發上法律系。30名法律系中台大7人、政大3人、成大2人。老師分析說，南一中社會組學生少，有30人選讀法律系，比率確實很高，也很少見，特別是分發放榜有19人上法律系，是否有學生是因為「八尺門的辯護人」帶起的效應，有待探究。

台南一中校長廖財固說，連續兩年南一中上台清交成政大及醫學系的比率都維持近5成，展現學生的學習力。今年分科測驗的數甲、物理、化學都難，學生都有拚出一定水準，而電機、資工都較去年的錄取級分提升，在激烈競爭下能有此表現，很值得鼓勵與肯定。