113學年大考簡章發售中！大學學測、分科測驗日程出爐

大學入學考試中心今天表示，即日起發售113學年度考試簡章，內容包含高中英語聽力測驗、學科能力測驗以及分科測驗三項考試測驗說明、試務作業、試場規則及違規處理辦法。根據簡章，高中英聽將舉辦二次，測驗日期分別為今年10月21日、12月16日；大學學測為明年1月20至22日；大學分科測驗為明年7月12、13日。

大考中心表示，考生報考請務必詳閱簡章內容，並於各項考試所訂期間內，完成報名或應考服務申請相關作業。考生可依大學校系採用不同考試成績規定，自由報考與選考高中英語聽力測驗、學科能力測驗及分科測驗考科。

根據簡章內容，高中英語聽力測驗舉辦兩次，考試日期分別今年10月21日及12月16日，考生可以自由選考，成績擇優使用。英聽測驗各場次自預備鈴響起共計60分鐘，包含預備時間10分鐘與考試時間50分鐘。

大學學測考試日期為明年1月20至22日，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科，其中國文考科分為兩節施測。各科考試時間，國文考科國綜、國寫節次考試時間各為90分鐘，英文、數學 A、數學 B 各為100分鐘，社會、自然各為 110 分鐘。