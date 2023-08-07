高二生愛物理編教材、組讀書會 獲奧林匹亞世界金牌 大學校系可任選

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聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化精誠中學學生王兆國在今年6月亞洲物理奧林匹亞競賽中奪下金牌，7月又於國際奧林匹亞中再為國爭光，獲世界金牌。記者林敬家／攝影
彰化精誠中學學生王兆國在今年6月亞洲物理奧林匹亞競賽中奪下金牌，7月又於國際奧林匹亞中再為國爭光，獲世界金牌。記者林敬家／攝影

彰化精誠中學學生王兆國在今年6月亞洲物理奧林匹亞競賽中奪下金牌，7月又於國際奧林匹亞中再為國爭光，獲世界金牌，王兆國鼓勵想鑽研物理甚至走上選手路的學弟妹，先打好高中物理基礎，不要求快，並從官方試題思考題型意義往上源挖掘相關理論。

我國參加第53屆國際物理奧林匹亞競賽，在82個國家、387名參賽學生中，代表我國參賽的5名學生共獲得3金、2銀佳績，國際排名第5名。代表隊3位金牌獲獎者分別為建國中學學生張亞誠、竹科實中張誠光、彰化縣精誠中學學生王兆國；2位銀牌獲獎者為建國中學徐子翔、台中一中陳朋葳。

精誠中學校長游源忠說，王兆國這次準備充分，校方原本就預期能拿到好成績，學校連續幾年都有代表國家參賽的選手，主要是有傳承資源和老師的用心，王兆國獲得此項比賽金牌，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系，現在升高三有更多時間規劃未來。

王兆國觀察到，在奧物競賽中，台灣學生在理論比實驗強，實驗項目較弱，要多加訓練。

王兆國對物奧相當執著與熱情，他說，接下來想自修物理研究所的量子物理，統計物理等書籍，也對於資訊有興趣，希望能夠學習程式語言，會利用這段時間探索各校的電機系，選擇和物理較相關的校系。

導師胡誌峰說，王兆國數理能力好也樂於分享，組物理讀書會，編教材指導學弟妹，他擅長化繁為簡，用貼近受教者背景能力的方式去解題，用更簡便的方式去引導思考，讓人更容易理解，教學相長下自己更加精熟。

彰化精誠中學學生王兆國在國際奧林匹亞物理項目或的金牌，精誠中學校長游源忠（左二）與母校明正國小校長林俊成（左）今天齊恭賀。記者林敬家／攝影
彰化精誠中學學生王兆國在國際奧林匹亞物理項目或的金牌，精誠中學校長游源忠（左二）與母校明正國小校長林俊成（左）今天齊恭賀。記者林敬家／攝影
我國參加第53屆國際物理奧林匹亞競賽，代表我國參賽的5名學生共獲得3金、2銀佳績，國際排名第5名。圖／精誠中學提供
我國參加第53屆國際物理奧林匹亞競賽，代表我國參賽的5名學生共獲得3金、2銀佳績，國際排名第5名。圖／精誠中學提供

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金牌 奧林匹亞

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