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112分科測驗考生大增 中女中校長：多利用今年統計資料選填志願

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中一中今年共511人報考分科測驗，占應屆學生人數57.74％，較去年42.92％略升。圖／台中市政府提供
台中一中今年共511人報考分科測驗，占應屆學生人數57.74％，較去年42.92％略升。圖／台中市政府提供

112大學分科測驗今日公布成績，今年全國應考人數比去年增加1.3萬人。台中女中校長洪幼齡表示，今年分科測驗全國應考人數大幅增加，去年的錄取分數和落點僅能作為參考，建議考生選填志願，可以多利用今年的統計資料，以確保錄取理想校系。中一中校長林隆諺則建議考生善用100個志願序，勇敢挑戰個人夢幻校系。

台中女中今年分科測驗共351人應考，占應屆學生人數55.8%，較去年增加16%，除受到去年考試分發「低分高就」效應影響，顯見學生對自己的要求甚高，願意堅持更久以錄取理想校系。

中女中今年歷、地、公3科最高分180級分，40％的學生總級分達全國頂標；數甲、物理、化學3科最高分174級分；數甲、物理、化學、生物4科最高分219級分。各科滿級分方面，數甲1人、物理2人、生物1人、歷史4人、地理7人、公民4人。

台中一中表示，今年共511人報考分科測驗，占應屆學生人數57.74％，較去年42.92％略升，表示學生於前面的申請入學等升學管道雖有不錯成績，仍想挑戰更為理想的科系。

今年中一中文史法商政班群，國、英、歷、地、公5科最高分289級分；理工班群，數甲、物理、化學、英文4科最高分237級分；生物醫藥班群，數甲、物理、化學、生物、英文5科最高分297級分，估計應皆可以順利錄取第一志願的熱門校系。各科滿級分，包括數甲5人、物理14人、化學10人、生物8人、歷史10人、地理7人、公民3人。

中一中校長林隆諺表示，現在學生選填志願較大膽，若學測成績或二階表現不如預期，學生就會轉戰分科測驗。去年首屆分科測驗，不少考生在分科測驗的放榜成績比學測好，因此今年報名人數回升到4.2萬人，比去年增加45%，加上學測後申請入學回流名額不少，建議考生善用100個志願序，勇敢挑戰個人夢幻校系。

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分科測驗 數甲

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