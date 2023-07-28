分科測驗成績今公告 查詢方式、未來分發時程看這裡
分科測驗成績今天公布並於同日寄發成績通知單，上午9時起，考生即可至大考中心網站（ https://www.ceec.edu.tw/ ）「112分科測驗試務專區」或以電話語音（02-23643677）查詢成績，查詢服務開放至8月31日止。
為盡可能保持考生查詢成績順暢，今上午8時30分至11時大考中心首頁將以簡易型式呈現，屆時僅開放各項考試試務專區供成績查詢，如負載流量降低，即會提早回復首頁運作。
若考生於報名資料上有填寫手機號碼，大考中心也會主動發送簡訊通知考生成績，若為集體報名的考生，大考中心也會另外以電子郵件方式傳送成績予集體報名單位。
大考中心表示，今天網站將公布本次考試各科級分人數百分比累計表及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準；另同步提供到考任一考科考生，在學測各考科60級分制下的級分人數百分比累計表。
大考中心也說，成績通知單上將包含分科測驗各科成績，與考生報考學測考科以60級分制呈現，若考生對成績有疑慮，可於即日起至8月2日至大考中心網站「112分科測驗試務專區」註冊或登入考生專區，使用系統申請成績複查並於期限內完成繳費，複查通知書則將於8月9日寄出。
考生取得分科測驗成績後可併同學測成績，於八月參與今年最後一個大型升學管道「分發入學」。成績公告後即日起至8月4日中午12時止開始分發入學登記繳費，逾時不候。
完成繳費的考生，8月1日起至8月4日下午16時30分系統將開放考生登記分發志願，統一於8月15日公布大學分發錄取名單。
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