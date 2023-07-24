大考中心審議違規 考生在試券上作畫遭扣一級分

大學分科測驗落幕，7月28日將公布測驗成績，大考中心考試委員會今天召開會議，由大考中心代理主任黃璀娟主持會議，審議各分科測驗違規情況，今年仍有學生在非選擇題答案卷上作畫，大考中心閱卷組提報68件違規案件，包含件在卷卡顯示自己身分，或作答任何與答案無關的文字符號，例如有考生在非選擇題空白區畫「星之卡比」，以及動漫手繪圖，也有考生素描手繪鋼筆，還有人以文字書寫「我還是紅麵線肉圓當作午飯，黑白切再加顆魯蛋」，將依規定被扣減該科一級分。

根據統計，有7件考生在考試開始鈴響前翻閱試題本，將扣減該節成績3級分；有38件考生攜帶行動電話未關機，扣減該節成績4級分；另有1件考生違規在手掌抄錄答案，被扣減該節成績1級分。