分科測驗／190卷未簽名、手繪「卡比」素描遭扣分 違規一次看
大學分科測驗落幕，7月28日將公布測驗成績，大考中心考試委員會今天召開會議，審議今年分科測驗違規情況，包含有考生在非選擇題答案卷上作畫，例如有考生在非選擇題空白區畫「星之卡比」，以及動漫手繪圖，也有考生素描手繪鋼筆，還有人以文字書寫「我還是紅麵線肉圓當做午飯，黑白切再加顆滷蛋」，將被扣該科1級分。另有190卷次未在簽名欄簽名，也將被扣1級分。
今年分科測驗報考人數共有4萬2257人，較去年大增1.3萬人。考區提報試場違規則共有141件，較去年增加13件，其中54件未攜帶應試有效證件試場違規最多，但較去年減少17件；另有42件應試時行動電話未完全關機或發出聲響次之，較去年增加12件。此外，有190卷次未依規定在答題卷「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名，該科將被扣一級分。
大考中心代理主任黃璀娟今天主持會議，今年仍有學生在非選擇題答案卷上作畫，大考中心閱卷組提報68件違規案件，包含件在卷卡顯示自己身分，或作答任何與答案無關的文字符號，例如有考生在非選擇題空白區畫「星之卡比」，以及動漫手繪圖，也有考生素描手繪鋼筆，還有人以文字書寫「我還是紅麵線肉圓當作午飯，黑白切再加顆滷蛋」，將依規定被扣減該科1級分。
根據統計，有7件考生在考試開始鈴響前翻閱試題本，包含有考生在考試鈴響前在答題卷上簽名，儘管經制止後立即停筆，將扣減該節成績3級分；有38件考生攜帶行動電話未關機，包含隨身攜帶，或是將手機攜帶至臨時置物區，因手機震動或發出聲響遭提報違規，將扣減該節成績4級分；另有1件考生違規在手掌抄錄答案，該考生共抄了20幾題，表示想出去對答案，但經制止後便將文字手上的答案擦拭乾淨後才離場，將被扣減該節成績1級分。
但在142案中有2案仍待查證認定，黃璀娟表示，這2案主要是考試結束鈴響後，考生應停止作答，但經考區回報，有2位考生在作答停止鈴響後「提筆」、「動筆」，仍需進一步查證有無作答動作，包括加黑畫記、簽名，甚至是擦拭。
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