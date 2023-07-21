大考中心主任終出爐 國北教大前校長張新仁任9月上任

執掌國內升學測、分科測驗、英聽考試的大考中心主任一職懸缺已逾三個月，由代理主任黃璀娟執掌至今。大考中心今（7/21）召開董事會，董事長、台大校長陳文章證實，稍早由董事會同意聘任前國立台北教育大學校長張新仁擔任大考中心主任，今年9月1日上任。

大考中心前主任周兆民今年4月6日屆期卸任，主任職懸缺至今逾三個月。大考中心主任人選需由董事長提報，再由董事會同意後聘任，陳文章日前表示，主任人選依規定需提報董事會，取得董事會同意，才能對外說明。

陳文章今天傍晚接受媒體聯訪時表示，稍早董事會已同意，新主任由國北教前校長張新仁出任，今9月1日上任。期間仍由代理主任黃璀娟代理，主任職依規定是於前主任任期屆滿後半年內選出，前主任周兆民今年四月初任期屆滿，至9月尚未超過半年期限。

陳文章也指出，張新仁任期三年，在行政經驗上非常有資歷，當過大學校長亦待過國教署，對大考中心業務也很熟悉。未來大考中心仍將按照時程規劃，辦理考試等相關庶務。

大考中心主任例來均找具備大學教務經驗者執掌，但據了解，大考中心主任職壓力大，不少具備教務經驗的教授多婉拒擔任，且若考試命題難易度等不合民意，大考中心主任必須概括承受輿論抨擊，學界多認為此職「有苦勞，沒功勞」。但也有學界人士指出，張新仁是資深學者，具備教育和行政專業，有足夠份量撐起大考中心。