再拚一次！112分科測驗4.2萬人報考 比末代指考還多人

112年分科測驗將於下周登場，大學入學考試中心今天公布報考人數，共有4萬2252人，較去年2萬9086餘人增1萬3166人，人數更較110年末代指考還多。而在七個選考科目中，又以數學甲2.6萬餘人報名人數最多，選考三科者共占五成最多、選考四科者次之，另有2600人選考7科「科科不放過」。選考人數科目最多者為數學甲，其次則為化學、物理，也讓分科測驗儼然成為二、三類組學生的戰場。

分科測驗將於7月12、13日舉行，第一天為物理、化學、數學甲、生物4考科；第二天為歷史、地理、公民與社會3考科，各科考試時間均為80分鐘。

大考中心今天公布統計數據，報考總人數共4萬2252人，較去年2萬9086餘人增1萬3166人，人數更較末代指考來得多。根據數據指出，其中又以選考數甲者人數達2萬6788人最多，占總報名人數63.40%；其次則為化學科報名人數2萬3700人，占總報名人數56.09%；物理科報名人數2萬3054人排第三，占總報名人數54.56%。

選考科目與人數百分比上，大考中心統計，以選考三科者為最多人數達2萬1183人，占50.13%；其次則為選考四科1萬3683人，占32.38%。另外也有學生認為選考越多，能申請分發的校系將更多，因此選擇七科全考的考生也有2600人，占6.15%。

大考中心表示，將於7月6日開放考生查詢應試號碼，並於7月10日公布試場分配表及考試地點。