快訊

「氣球事件」後終於見到面！美國務卿布林肯與秦剛進行會談

北海道貨車撞上對向高速巴士 17人送醫至少3人心肺停止

涉強吻「統神」認當下意亂情迷 蕾菈道歉：日後盡一切可能遠離

父罹癌星途巨變...人氣童星13年前發願從醫 他兌現動人承諾上陽交大醫學系

聯合新聞網／ 綜合報導
彰化縣私立精誠中學。記者劉明岩／攝影
彰化縣私立精誠中學。記者劉明岩／攝影

112年學測落幕，個人申請入學結果也於近日放榜。彰化市精誠中學粉絲專頁日前分享，小時候曾是人氣廣告童星的林均嶧，13年前因父親罹癌中斷星路，轉而立志要考上醫學系，經多年苦讀，最後考上國立陽明交通大學醫學系，兌現與父親之間的感人承諾。

據中時報導，林均嶧5歲時參加廣告童星試鏡錄取，之後接連出演舒潔衛生紙、IKEA及花旗銀行等公司廣告，甚至還赴大陸拍片，不料人生意外來得很快，父親就被驗出鼻咽癌第4期。家中遭逢劇變，林均嶧童星之路也因此中斷，他看著父親飽受病魔折磨，當時便和父親約定，長大後要當醫生，並醫好父親。

林均嶧分享心路歷程，他表示就讀精誠中學的六年間，每一年在老師們的帶領下逐漸成長。至親離世的傷痛、清華大學高資班的挑戰、創立化學研究社的艱辛，及各類競賽的挫折與努力，一次一次都化成了閃耀的徽章，欣喜、學習、回憶全都銘記於心。

林均嶧不忘感謝一路上遇到的貴人，幸運地遇到非常惜才、關心自己的陽明教授，讓他下定決心到陽明交通大學醫學系就讀。雖然繁星並未錄取第一志願台大醫學系，林均嶧仍勉勵自己，不論是在台大或陽明，都能夠成為理想中身著白袍、仁心仁術的好醫師。

陽明交通大學 學測 放榜 醫學系

相關新聞

父罹癌星途巨變...人氣童星13年前發願從醫 他兌現動人承諾上陽交大醫學系

112年學測落幕，個人申請入學結果也於近日放榜。彰化市精誠中學粉絲專頁日前分享，小時候曾是人氣廣告童星的林均嶧，13年前因父親罹癌中斷星路，轉而立志要考上醫學系...

南華大學分發率逾8成名列全台12 佛大運管學程首招生即滿招

佛光山南華大學今年個人申請入學招生亮眼，分發率破8成，名列全台私校前5名，不含醫事校系，擠進私校前3名；佛光大學管理學系...

台南瀛海高中4人上醫學系 92人上國立大學

台南市私立瀛海中學今年大學繁星、個人申請入學成績亮眼，有4人上醫學系，上台大、清華、陽明交通、成大、政大、醫學系共計28...

彰中4人錄取醫科各有故事 棒球隊長許程安也上壘

彰化高中今年大學多元入學成績亮眼，到目前透過特殊選才、繁星、申請入學等途徑，錄取醫學系4人、中醫系2人、牙醫系1人，另錄...

退休士官長太忙 女兒苦讀考上醫學系謝教師

今年大學申請入學昨天放榜，台東大放異彩，東中、東女各有4名應屆畢業生考上醫學或牙醫系，私立育仁中學2名醫學系，合計10人...

腦麻學生每天早起2小時讀書 3年後圓留鄉心願錄取屏大心輔系

屏北高中三年級的黃文意罹患腦性麻痺，手腳行動不方便，求學過程中辛苦，她克服重重困難，每天提早一兩個小時起床念書，即時花比...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦