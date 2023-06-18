父罹癌星途巨變...人氣童星13年前發願從醫 他兌現動人承諾上陽交大醫學系

112年學測落幕，個人申請入學結果也於近日放榜。彰化市精誠中學粉絲專頁日前分享，小時候曾是人氣廣告童星的林均嶧，13年前因父親罹癌中斷星路，轉而立志要考上醫學系，經多年苦讀，最後考上國立陽明交通大學醫學系，兌現與父親之間的感人承諾。

據中時報導，林均嶧5歲時參加廣告童星試鏡錄取，之後接連出演舒潔衛生紙、IKEA及花旗銀行等公司廣告，甚至還赴大陸拍片，不料人生意外來得很快，父親就被驗出鼻咽癌第4期。家中遭逢劇變，林均嶧童星之路也因此中斷，他看著父親飽受病魔折磨，當時便和父親約定，長大後要當醫生，並醫好父親。

林均嶧分享心路歷程，他表示就讀精誠中學的六年間，每一年在老師們的帶領下逐漸成長。至親離世的傷痛、清華大學高資班的挑戰、創立化學研究社的艱辛，及各類競賽的挫折與努力，一次一次都化成了閃耀的徽章，欣喜、學習、回憶全都銘記於心。

林均嶧不忘感謝一路上遇到的貴人，幸運地遇到非常惜才、關心自己的陽明教授，讓他下定決心到陽明交通大學醫學系就讀。雖然繁星並未錄取第一志願台大醫學系，林均嶧仍勉勵自己，不論是在台大或陽明，都能夠成為理想中身著白袍、仁心仁術的好醫師。