大學申請入學放榜 南光高中上榜近8成也有人對岸就讀

台南新營南光高中今天舉行畢業典禮，適逢112學年度大學申請入學招生統一分發結果，有125名學生上榜台大、陽明交大、清華、成大等國立大學，還有217人錄取私立大學，加上日前繁星推薦及特殊選才68人摘星，總錄取率近8成。

與一般學生不同，學生林釹釹更前進對岸，因對傳播媒體領域有興趣，錄取浙江傳媒學院「網路與新媒體專業」，他熱心班級事務，個性開朗，希望未來在對岸大學生活拓展自己學習視野。

另名學生蔡佳妤，錄取台北醫學大學藥學系藥學組，她個性活潑開朗且積極進取。在校參加數學社、生物實驗社、FRC機器人社。曾參與的競賽有：數學競賽WMI、TRML、IMC獲銅牌獎；Cool English榮獲旅遊英聽高手獎及口說菁英獎；OLPC TEAM COMPETITION團體賽勇奪金牌、個人賽獲銅牌；FRC機器人區域大賽等皆表現卓越。她指出，除興趣，對自己及家人助益皆蠻大，因此選讀藥學系。

陽明交大、清華都正取的王貴湄，陽明交，以政大財務管理學系為首選，其父親為倉管，母親是幼教老師，個性沉穩內斂，從小就協助老師去做資料整理及歸檔、又因字體書寫工整，偶爾會幫忙文書處理、另常分享個人讀書方式來幫助同儕。她說，未來除修習財務管理的課程，也希望透過課餘時間跨二、三類選課，藉此學習領域更寬廣。