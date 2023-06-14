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大學申請放榜 治平高中學生考取北京大學臨床醫學系
2023年大學申請放榜，今年升學成績大放異彩，治平高中醫學系11人、台大4人、清交成政等12大名校55人；啟英高中普通科畢業生僅104人創造升學最大量能，醫學系6人、台大3人、清交成政等12大名校28人。2校繁星加申請國立大學截至目前共234人，加上分科測驗可望突破300人，刷新創校歷史紀錄。
「開心學就對了」桃園楊梅治平高中金姜宇考取北京大學臨床醫學系，因疫情跟家人從大陸返台，他用化繁為簡的觀念，克服兩岸文化和課程的差異，急起直追3年後贏在終點。
另治平高中陳奕霖考取國立陽明交大醫學系，從楊光中小學畢業後，放棄武陵高中選擇治平，在校期間積極參加各種活動挑戰自己，在國際英語口語大賽中和「外籍生」一較高下；用「剩食」當主題，創造經濟新價值，出色的自主學習內容，從眾多考生中脫穎而出。
中壢啟英高中鄒定均考取馬偕醫學院醫學系，3年前從內壢國中畢業，因考量家庭經濟再加上自己的醫師夢，國中教育會考5A8+的成績放棄武陵高中選擇啟英高中。3年住校省下通勤時間寫作業，董事長的愛心便當，也讓父親能少掏一點生活費。原本不太能面對陌生人表達自己的他，以最大的毅力堅持，參加學校辦的模擬面試和醫學相關知識研討課，3年磨一劍，順利考取醫學系。
治平、啟英高中在董事長夫婦吳慶堂、王美只愛心深耕、勤教嚴管的辦學理念下，每年提供高額獎助學金，歲末並發給低收入戶學生每人5000元紅包，同時每日提供愛心便當，讓清寒學生在唸書時無後顧之憂，希望用教育讓孩子有翻轉人生的機會，同時為社會造才，回饋大眾。
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