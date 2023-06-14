申請放榜／竹縣六家高中交亮眼成績 3成5上國立大學 逐年進步

大學個人申請今天公告錄取結果，新竹縣六家高中交出亮眼成績，個人申請集體報名人數137人，共132人錄取心目中理想科系，錄取率高達96%，其中錄取國立大學共47人，佔錄取人數的35.6%，超越去年的34%，包含清大、陽明交大、政大、師大、中山、中興，中正等有12人，質量皆優。日前繁星推薦已放榜，應屆畢業生透過繁星推薦加上個人申請管道，目前合計已錄取國立大學共計70人，即畢業生每3至4人就有1位錄取國立大學。

錄取清華大學生醫工程與環境科學系的廖翊翔表示，高二因為在校成績非校排前段，所以早早就決定力拚學測成績，期許藉由個人申請考取清大，如今如願以償。一直以來都對生物醫學相關科系有興趣，未來希望能夠藉由大學所學，為台灣的醫藥科學及生物科技盡一分心力。

錄取陽明交大資訊工程學系的陳彥綸表示，自己對數理科目比較有興趣，高中數學一直都維持得不錯，希望藉由在高中階段訓練出來的數理邏輯能力，活用到資訊工程的應用上，未來資工系的就業機會高，在進入大學前，自己會額外買一些書籍研讀，提升自己的能力。

錄取東華大學法律學系的韓沛勳表示，法律系是他從小的第一志願，原本還以為自己模擬考的成績根本上不了想要的學校，連繁星推薦都落榜。不過自己定下心來學測一拚、志願大膽填，如願錄取法律系。