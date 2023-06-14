台大、清大申請入學缺額均逾百 文化大學缺額908最多

112大學申請入學統一分發結果今日（6/14）公告結果。獲分發人數3萬8953人，分發率為51.18％較去年略減，今年缺額則達1萬6121個，相較去年再度爆增逾5千個缺額，創下近年新高。甄選會則統計今年有11所大專校院缺額比率大於50%，不少頂尖大學如從台大到清大、陽明交大、成大、台師大等缺額均破百；私立大學中以中國文化大學、淡江大學缺額最多，雙雙突破800。

根據甄選會統計，今年大學申請入學缺額達1萬6121個，創下近年新高。雖有高達9成的學生都以第一志願序獲得分發，但大學中缺額比率大於五成的學校卻相較去年增加8所。

甄選會統計指出，今全台大學幾乎都有缺額，數間頂尖大學也出現百個缺額，台大缺額178個、招生名額使用率89.9%；清大缺額180個、招生名額使用率83.9%；陽明交大缺額140個、招生名額使用率80.5%；成大缺額較多284個、招生名額使用率77.4%。

然而缺額受災戶仍以私立大學為大宗，文化大學缺額達到908個、招生名額使用率66.8%；淡江大學缺額亦多873個、招生名額使用率61.4%；銘傳大學也有821個缺額、招生名額使用率82.4%。

此外，老牌前端私立大學如東吳大學、輔仁大學缺額亦在4、5百間；以醫學為主的台北醫學大學今年也有100個缺額。整體而言，不分公私立大學，僅性質特殊的藝術大學缺額控制於10名以內。

另外，根據申請入學醫學系報名、通過篩選及分發資料指出，台大醫學系51個名額滿招，陽明交大醫師科學家組、醫師工程師組均提供10個名額亦招滿，但醫學系醫師組提供41個名額，卻只有31人獲得分發。

甄選會資料也指出，台北醫學大學醫學系提供85個招生名額，分發人數則為80人；成大醫學系提供40個招生名額，分發人數則為25人；輔大醫學系提供16個名額，僅1人完成分發。