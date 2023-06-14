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考生注意！大學申請入學4.2萬人今放榜 結果查詢一次看

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考生注意！大學申請入學4.2萬人今放榜 結果查詢一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
112升大學申請入學今天放榜，上午9時起，考生可上甄選會網站查詢。圖／聯合報系資料照片
112升大學申請入學今天放榜，上午9時起，考生可上甄選會網站查詢。圖／聯合報系資料照片

112學年升大學申請入學管道共67校參與招生，提供5萬7839個名額，經大學甄選入學委員會統計共4萬2865人可參與登記志願序，今天（14日）上午9時起將於甄選會網站公告統一分發結果。

甄選會指出，今年符合登記資格的考生已於6月8日至9日完成登記就讀志願序，之後將接受統一分發，今天上午揭曉分發結果，考生可透過網站（https://www.cac.edu.tw/）查詢。

甄選委員會表示，錄取生若同時錄取多個校系，將依登記就讀志願序進行分發，如正取校系志願序於備取校系前，以正取校系為最優先志願分發；如備取校系志願序於正取校系前，當尚有缺額時，即進行遞補分發；遇備取名次相同導致分發結果超過原招生名額時，則一併增額分發。

甄選會也指出，若考生對統一分發結果有疑義，可於6月15日中午12時前以網路申請複查，並繳交作業費新台幣100元，申請複查以一次為限。複查結果於6月17日上午9時起於甄選會網站開放查詢，複查後結果如有異動，甄選會將以專函通知考生及大學。

此外，放榜後錄取生對結果不滿意，想參加112考試分發或四技甄選、統測分發等入學招生，則須於6月17日下午9點放棄申請入學的錄取資格。申請入學管道若仍有缺額，依照往例將回流至今年8月的分發入學使用。

放榜 台幣

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