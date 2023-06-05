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她當志工服務身障孩童 錄取台大醫學系立志當小兒科醫生

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台大申請入學今天放榜，台中女中共50人上台大，其中3人上台大醫學系。圖／台中女中提供
台大申請入學今天放榜，台中女中共50人上台大，其中3人上台大醫學系。圖／台中女中提供

台大申請入學今天放榜，台中一中共70人錄取台大，其中有5人錄取台大醫學系；台中女中共50人上台大，其中3人上台大醫學系。台中女中陳睦希經常擔任志工，陪伴身障孩童，耳濡目染下，讓她立志成為小兒科醫生，穩紮穩打的學習方式，讓她如願錄取台大醫科。

台中女中陳睦希、江品儀錄取台大醫學系，兩人是同班同學，都熱愛運動，陳睦希愛打羽球，江品儀則喜歡游泳，還擔任游泳社社長，兩人透過運動紓解繁忙的課業壓力。

陳睦希從國小、高中擔任志工，陪伴身心障礙孩子，耳濡目染下，讓她立志成為小兒科醫生。陳睦希說，她曾為了超前進度，嘗試跳過高一直接學高二數理，最後成效不彰，才發現穩紮穩打，是最適合自己的學習方式，因此緊跟學校進度，一步一腳印交出好成績。

江品儀的父親則是從她小學時參加學校志工醫師，執醫的熱情，讓其嚮往醫學之路，經過一連串探索後，確立自己的志向。江品儀說，準備過程中，二階實作是很大挑戰，感謝學校生物與化學老師的協助，讓她在二階實作中拿高分，加上輔導室老師整理完善的歷屆學姊面試資料，讓她在面試時不緊張，順利錄取台大醫學系。

錄取台大法律學系的台中女中洪彥羚，在校內擔任儀隊副大隊長，儀隊雖然事務繁忙，但她卻在儀隊獲得最多磨練與成長。她說，從儀隊中學習如何時間管控、體力管理，透過活動更訓練不懼怕失敗的勇氣，勇於面對生活中的挑戰。

台大 醫學系

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