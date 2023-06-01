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台南家齊學生以台大中文系為目標 卻上了清大電機

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家齊高中今天畢業典禮，頒獎表揚繁星推薦上台大、清大的學生。記者鄭惠仁／攝影
台南市家齊高中今天畢業典禮，頒獎表揚繁星推薦上台大、清大的學生。記者鄭惠仁／攝影

台南市家齊高中今天畢業典禮，畢業生徐拓也、黃敬翰分別透過繁星推薦錄取台大外文系、台大機械工程系，另校排第一的黃寀庭，則因個人興趣選擇上了清大電機系，3人都獲頒市長獎，其中黃寀庭更獲頒高中部最高榮譽「多元智能獎」。

黃寀庭自高一起就對文學有濃厚興趣，並以台大中文系為目標，但高三時，發現自己對科學領域更有興趣，因此選填清大電機系。黃寀庭的會考成績本可進南一中，但他「寧為雞首，勿為牛後」，選填家齊高中，並進入語文實驗班，黃寀庭勉勵學弟妹「只要願意努力，在家齊，就不怕達不到目標。」

徐拓也分享，自己在學測前4個月都和同學留校夜自修，與同學彼此加油打氣，因此充滿念書的動力；儘管面臨龐大的壓力，卻是高中3年最珍惜的一段美好時光。徐拓也有語言天分，不僅獲得南區英語演講比賽佳作，課後還充當英文小老師，協助同學克服英文學習障礙。面對校系選擇的徬徨，在親友的建議和鼓勵下，選擇台大外文系。

黃敬翰住處離孝遠，但每日準時到校，獲頒全勤獎，在家齊師長的引導下，以穩健的步伐配合各學科進度與專題探究學習，不僅獲得全國物理學科能力的競賽資格，更錄取台大機械工程學系。

家齊高中表示，該校今年繁星推薦亮眼，7成錄取國立大學及醫學大學，校內提供優質K書空間，讓學生可以安心留校夜自習。另為讓家長和學生可以理解繁星推薦的繁複機制，每年皆辦理升學講座，讓家長與學生了解各種升學管道，並輔導學生透過學群講座，探索校系、試探興趣，輔導學生藉由繁星推薦的升學管道進入頂尖大學。

台大 繁星 升學

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