台科大四技申請今年暴增3千人 祭70萬獎學金搶普高生

針對普通高中生的四技申請入學已於三月底公告第一階段篩選結果，明日5月4日起至8日進行第二階段複試網路報名。國立台灣科技大學今年提供390個名額，統計共9842名考生報名，人數較去年大幅成長3525人，學校也提高獎學金，最高可領70萬元。

台科大統計，今年四技申請入學平均錄取率3.96%，共9842名考生報名。通過第一階段篩選人數2219人，第一階段通過率22.55%。

台科大教務長陳素芬表示，台科大今年修正大學部獎學金實施要點，大幅提高獎學金額度，也放寬一般生、清寒生獎學金發放資格。一般生若4科組合級分為2%以內，入學新生可領取第一期40萬獎學金，若入學後能持續維持學科成績，可續發每學期10萬元，最高可達70萬元。

為扶助清寒家庭學生，陳素芬也表示，只要清寒生4科組合級分累計前5%以內，最高也可領取70萬元獎學金。

台科大也統計，今年校內科系如化工系、材料系、不分系學士班、電資學士班等皆採計三科；工程學士班、電子系則採計四科。報考人數最多者為營建工程系，今年電子系、資工系首度加入四技申請入學招生，分別吸引631人和828人報名。

另外，台科大也指出，錄取率最低的學士班為管理學士班4.6%，其次為工程學士班6.56%、電資學班7.16%；錄取率最低的前三系組則為營建系0.61%、資工系0.85%、資管系0.9%。

台科大材料系學生林筠軒畢業自北一女中，她表示，當初選擇台科大在於台科大是企業愛用學校，也是第一名的技職科大。校內除了國際化、產業連結高，學校也加入台大系統，可和台大、台師大等兩校共享資源。

台科大提醒通過第一階段考生，5月4日起至8日進行第二階段複試網路報名，申請生也需上傳資格審查、學習歷程備審資料並繳交報名費，考生可至台科大112學年度四技申請入學「個系簡介與準備指引專區」參考。