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留俄碩士搶當航海王 她通過航海人員測驗未來想當船長

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海大海員培訓規畫完整，學位與考照資格兼備。圖／國立台灣海洋大學提供
海大海員培訓規畫完整，學位與考照資格兼備。圖／國立台灣海洋大學提供

交通部昨舉行今年航海人員測驗榜示，合格率逾3成。其中獲莫斯科國際關係碩士學位的楊易紋，雖未接觸過航海相關學科，但就讀國立台灣海洋大學商船學系學士後專班後，首次參加員測驗5科全合格。她說，未來希望有機會想當船長。

海大指出，近年航運業蓬勃發展，離岸風電產業人才需求大增，各大航商開出的高額薪資讓人稱羨，吸引各界投入航運產業。

海運業過去2年業績旺，連帶有興趣投入航海工作者也增加。航港局表示，這次測驗有777人報名，成績合格209人，合格率31.62%。

航港局表示，28歲的楊易紋政治大學斯拉夫語學系畢業後，赴莫斯科攻讀國際關係碩士學位，學成回國，留在台灣的營造集團發揮語文專才，因緣際會接觸到離岸風電的海事工程工作，引起她對海上工作的興趣。

海大說，楊易紋雖然從未接觸過航海相關學科，在就讀海洋大學商船學系學士後專班後，有茅塞頓開的感覺，第一次參加航海人員測驗就全部科目都合格。

楊易紋說，海大提供完整課程規畫與實際接觸產業的機會，同時滿足獲得學位與考取資格兩大願望。她投身離岸風電產業期間，對擔任海員產生濃厚興趣。

楊易紋指出，海大重視產學合作，提供如協助領港等豐富實習機會，在多次與各國籍的高階海事人員交流期間，發現女性在國際海事事業上，同樣占有重要的地位。

海大商船系系主任曾維國則表示，航運業不可能消失，仍近乎鐵飯碗。

海大提供各行各業想要轉換職場提供就學的管道，輪機工程學系及商船學系學士後多元專長培力課程專班提供專門知識與技術，一年半可取得學士畢業證書，即具有參加航海人員測驗一等船副或一等管輪之資格，未來年薪上看百萬。

今年海洋大學海洋、航運相關科系繁星及申請入學報名人數也較去年大增，商船學系、輪機工程學系報名人數成長超過四成，其中海洋法政學士學位學程最多甚至增近四倍。

海大指出，除了航運，海洋領域還有許多尚待開發的潛能，風電產業急缺專業人才、LNG港灣建設也需要海洋工程專業。

楊易紋在救難艇操縱實作課程進行救生艇操作演練。圖／國立台灣海洋大學提供
楊易紋在救難艇操縱實作課程進行救生艇操作演練。圖／國立台灣海洋大學提供
輪機系學士後救難艇訓練課程。圖／國立台灣海洋大學提供
輪機系學士後救難艇訓練課程。圖／國立台灣海洋大學提供
海大重視產學合作，提供操船、協助領港等豐富實習機會。圖／國立台灣海洋大學提供
海大重視產學合作，提供操船、協助領港等豐富實習機會。圖／國立台灣海洋大學提供

海大 海洋大學

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