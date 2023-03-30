聽新聞
test
0:00 / 0:00
大學入學申請往電機、資訊系移動 台南女中： 台積電效應
大學入學個人申請今天公布第一階段篩選，台南女中有546人次通過台清交成政大等頂大546人次，其中台大45人次；校方發現今年生醫族群向電機、資訊靠攏很明顯，應與護國神山台積電帶動的影響有關，反而申請醫事學系沒像過去熱烈。
台南女中教務主任胡瑞原說，全校有1232人次通過個申第一階段申請，其中台清交成政大等頂大學校546人次，從學生上第一階段的名單中發現，許多第三類組的學生，不申請生醫相關學系，而是申請第二類組理工科系，其中以電機、資訊相關科系最多，顯示學生對科系選擇已在改變。
胡瑞原表示，這樣的轉變，應與台灣電子、資訊產業前景看好，台積電帶起的效應有關，加上前2年疫情影響，大家都看到了第一線醫事人員的辛苦，一般行業因辛苦想不幹，沒人會說話，反而老闆會被罵對員工不好；但醫生若想不做，可能會被批評，影響名聲，這些因素可能都會在疫情後影響學生的選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言