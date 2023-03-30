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大學入學申請往電機、資訊系移動 台南女中： 台積電效應

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學入學個人申請第一階段篩選公布，台南女中第三類組不少人申請電機、資訊相關學系。記者鄭惠仁／攝影
大學入學個人申請第一階段篩選公布，台南女中第三類組不少人申請電機、資訊相關學系。記者鄭惠仁／攝影

大學入學個人申請今天公布第一階段篩選，台南女中有546人次通過台清交成政大等頂大546人次，其中台大45人次；校方發現今年生醫族群向電機、資訊靠攏很明顯，應與護國神山台積電帶動的影響有關，反而申請醫事學系沒像過去熱烈。

台南女中教務主任胡瑞原說，全校有1232人次通過個申第一階段申請，其中台清交成政大等頂大學校546人次，從學生上第一階段的名單中發現，許多第三類組的學生，不申請生醫相關學系，而是申請第二類組理工科系，其中以電機、資訊相關科系最多，顯示學生對科系選擇已在改變。

胡瑞原表示，這樣的轉變，應與台灣電子、資訊產業前景看好，台積電帶起的效應有關，加上前2年疫情影響，大家都看到了第一線醫事人員的辛苦，一般行業因辛苦想不幹，沒人會說話，反而老闆會被罵對員工不好；但醫生若想不做，可能會被批評，影響名聲，這些因素可能都會在疫情後影響學生的選擇。

科系 疫情 台積電

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