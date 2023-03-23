繁星放榜班級座位大風吹！ 同學一句話讓個申學生心碎：有點被歧視

大學繁星推薦入學21日放榜，對考生而言幾家歡樂幾家愁，有考生的在校排名百分比、學測成績皆達到科系門檻，順利進入心儀大學，也有人要繼續拚個人申請，壓力還沒完全解除。近日有一名女考生PO文抱怨，繁星錄取名單公布後，老師將繁星錄取生和個人申請生的座位分開來，座位間的遙遠程度堪比「楚河漢界」，但讓她最難過的是，已是準大學生的同學開口閉口就說，「要監督你們」、「你們幹嘛過來這裡座位」，令該名女考生覺得被歧視，貼文一出引發討論，網友對此也有兩極看法。

「沒繁星是罪嗎？」原PO在Dcard發文表示，學校公布繁星錄取名單後，老師將班級座位做了大調整，還沒上大學要拚個人申請的同學坐前面，已經繁星上大學的同學則坐後面，前後兩區座位還被大大隔離開來，堪比「楚河漢界」，「或許老師一開始只是想要區分，讓準大學生盡量不影響申請的人，或是之後他們請假空位也比較集中」。

該生表示，老師將繁星生和個申生的座位大大分隔開來，堪比「楚河漢界」。 圖擷自Dcard

但令原PO最難過的是，班級換了座位後，氣氛變得很怪異，每次個申同學上課時沒辦法回答老師問題，都會被繁星生笑；或者個申同學下課去後排聊天，會被繁星生調侃「幹嘛待在這」，此外，繁星生還對老師說「後面的人要好好監督前面的人啊」，令原PO大為不滿，認為繁星生舉動有點歧視，「申請的人並不是學測考比較不好或怎樣，只是我們沒有50%以內，要走申請這條路，現在卻要被某些準大學生冷嘲熱諷，讓我待在教室的時間變得很痛苦」。

貼文一出引發討論，有網友安慰原PO，「先好好準備個申吧，說不定到時候妳上的學校會比他們好」、「我只能說是他們太不成熟，妳不要太在意，好好準備自己的」、「好過分！他們的繁星學校是好到可以笑別人嗎？禍從口出，轉念想幫你消業障」。

但也有人認為班級就是一個小型社會，面對別人的酸言酸語，都要試著調適心情，「恭喜提早體會社會哦，現實就是這樣啦，要不就吞下去，要不就讓自己不舒服到心口爛一個洞」、「覺得他們也沒什麼意思，只是開玩笑而已，你太玻璃心了吧，我們以前也差不多，我都會去掐上繁星的朋友們」、「不要想那麼多，大家其實都是開開玩笑而已」。