校排1%繁星上台北醫藥大學 東石高中學生選系不選校
嘉義縣東石高中今年繁星榜單相當亮眼，共有57人上榜，錄取率93.4%，創下歷年新高；校排成績前1%學生洪佩婷選系不選校，選擇台北藥學大學藥學系，盼成為藥師；錄取台灣大學日本語文學系學生涂元楷，跟隨胞姊腳步成為台大人，希望爭取出國留學機會。
校排成績前1%的洪佩婷，學測成績4科頂標、2科前標。洪佩婷說，因對藥學有興趣，以選系不選校方式，錄取台北藥學大學藥學系，希望未來成為一名藥師；在圖書館整修時，最感謝校長提供會議室，讓她有個安靜自修的地方，未來會繼續用努力的態度面對所有挑戰。
今年錄取台灣大學日本語文學系的涂元楷，跟隨胞姊涂鈺薰（前年繁星錄取台大政治系）腳步成為台大人。涂元楷說，感謝校長提供空間讓同學自習，在裡面有許多同學一起交流成長；看好台大有很多資源，希望爭取留學機會，實現出國留學夢想，最想去日本東京大學。
校長蔡吉郎說，住家在學校旁，平日晚上會留校處理公務，因看到同學晚自習需求，決定開放校長室會議室讓同學使用，可自修到晚上10點，今年許多繁星錄取同學都是校長室的座上常客，近來有許多心血加入，提早做準備，相信未來榜單精采可期。
蔡吉郎說，往年繁星錄取率約8成，今年首度突破為93.4%，61名學生中有57名錄取，其中20名錄取國立、醫學大學。洪佩婷和涂元楷會考成績優異，本可就讀嘉義市明星高中，但他們選擇就近就讀東石高中，把通車時間變成學習時間，善用學校資源，參加晚自習、假日到校溫習功課。
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