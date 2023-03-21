蘭陽女中56名學生通過錄取繁星 姐妹同樣選念電機系

蘭陽女中今年在繁星推薦中，再次展現好成績，114位報名繁星推薦的學生中，有56位錄取，其中逾六成錄取國立大學與醫學相關學系，將近四分之一錄取台成清交政及醫學大學等頂尖大學，其中醫學系通過第一階段有3名。

該校自然組榜首李唯綸，錄取國立陽明交通大學電機工程學系電資國際組，她的姐姐去年畢業，姐妹兩人都捨棄台大，選擇相同校系。她說，國中就對電資領域產生興趣，剛好身邊有志同道合的好友一同切磋、互相學習討論，很享受這樣的學習氛圍，更加確定電機系這條路。

錄取國立台灣大學農業經濟學系的王幸恩是個熱愛運動的學生，曾於扯鈴全國賽獲得特優成績，學業上也表現優異，她專注地聆聽老師上課，並透過課堂學習以及自主閱讀，快速掌握知識，不但在學測中獲得優異成績，同時也透過繁星推薦錄取理想學校。

曹愷紜錄取台灣大學機械工程學系，她提到許多科技新貴，如伊隆·馬斯克，這些人的成就推進了人類的進步，所以也期許自己不單單只是成為工程師，而是將眼界放大到整個世界，為全人類帶來更多的福祉。

蘭陽女中繁星榜單中，還有一群學生在國中會考成績，5B有15人（錄取國立中山大學、國立金門大學、臺北市立大學等校），1A4B有14人（錄取國立臺灣大學、國立臺北大學、國立中正大學、國立臺灣海洋大學、國立彰化師範大學、國立宜蘭大學等校）。

學校表示，這些孩子當初入學時的成績可能不是最出色，但因為能夠努力不懈，堅持追求卓越，終於能在蘭園三年的時間裡，成功進入了繁星推薦錄取名單。