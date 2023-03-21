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繁星放榜！苗栗竹南高中共72位同學摘星成功
112年大學繁星推薦公布榜單，苗栗縣竹南高中共計72位同學摘星成功，公立大學有44人上榜，其中黃惠萱錄取台灣大學電機系，李玟儀錄取台灣大學森林環境暨資源學系，加上特殊選材董殷琪上台大社工系，升學成績相當耀眼，也讓全校師生同感光榮興奮。
校長呂淑美說，繁星榜單中台大2人、清大2人、成大2人、陽明交大1人、政大2人、中興3人、中央2人、中山1人、中正2人，這次繁星榜單是創校以來最亮麗的成績，都要歸功於學校優秀的師資陣容，老師們教學認真關心學生，讓每一位學生都能發揮潛能。
考取台大電機系的黃惠萱，就讀生醫專長班，學測成績為苗栗縣榜首。她說，選擇就近入學就讀竹南高中，因為離家近，可以節省許多通勤時間，所以在校都能保持校排1%的好成績；家人很支持她選擇有興趣的科系，雖然成績有機會申請醫學系，但她希望未來成為一位工程師，發揮數學和物理專長。
家境清寒的林庭伃錄取中國醫藥大學藥學系，希望以後成為藥劑師，回報無條件支持她的家人。她說，升學路上受到很多人的幫忙，長期在校工讀，也領取陳清波文教基金會獎助學金，尤其老師在學業和心理輔導上讓她獲益良多，未來她要透過醫藥衛生專長服務鄉梓，回饋社會。
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