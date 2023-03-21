台南聖功女中22人繁星上頂大 8成上國立大學

升大學繁星推薦今天放榜，台南市天主教聖功女中有36人錄取熱門大學、科系，其中吳苡甄、沈子琳分別通過高雄醫學大學、中國醫藥大學醫學系第一階段，達國立及醫學大學相關科系約8成，師生歡喜慶賀。

校長鄭麗蓉說， 聖功學生孜孜矻矻，在老師用心的帶領下，綻放燦亮星光，在第一波的繁星路上有亮眼成績，理組實驗班共有22名學生錄取頂尖大學，含陽明交大電機系、清華動力工程機械系、清華工程與系統學系、成大電機系、成大工業設計系、中央資訊工程系等。

另文組實驗班也不遑多讓，錄取台大政治系、政大社會學系、台北大學企管系等，學生在繁星推薦上的表現令人欣喜，也鼓舞即將登台的第二波申請入學的同學，相信在申請入學中聖功女中也會有亮眼表現。

鄭麗蓉表示，落實全人教育的聖功女中，在每一堂紮實課程希望帶給學生的是對自我的負責，對未來的企盼，對生命的感恩； 相信聖功每名孩子，能奠定基礎，培養態度，放眼未來。