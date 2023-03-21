影／社團玩龍獅隊 會玩又會讀錄取國立陽明交大
今天大學繁星放榜，常春藤高中學生陳彥凱與黎光洋社團加入龍獅隊社團，除了身手矯捷、體能十足，靜下心也能專注讀書；常春藤高中指出，陳彥凱錄取國立陽明交通大學奈米科學及工程學士學位學程系、黎光洋錄取淡江大學電機工程學系，應證「身手矯健，頭腦靈活」。
常春藤高中表示，學生陳彥凱與黎光洋都是由常春藤國中部直升高中部，2人國中時期就加入龍獅隊社團，經常代表學校南征北討，屢獲佳績，打破一般人對龍獅隊的刻板印象，這次繁星放榜，更寫下龍獅隊隊史最佳學業成績紀錄。
陳彥凱分享，因為台灣在世界半導體產業中處於領先的地位，所以考上陽明交通大學感到非常開心，這是他心中第一志願，雖然參加龍獅隊平日練習體能是個很大的考驗，但是他認為學業和社團活動是不衝突的，做什麼事都需要全力以赴。
黎光洋表示，平日練習師長和教練都會關心課業表現，希望他們能在訓練和讀書取的平衡點。
常春藤高中指出，校內正改善各項軟硬體設備，不僅興建典雅的外文圖書館、專業的體能重訓室、創意無限的樂高空間，更有綠意盎然的校園、多元有趣的課程，期待能給予學生更安心、舒適的求學環境，締造美好、友善的校園生活。
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