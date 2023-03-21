快訊

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

影／社團玩龍獅隊 會玩又會讀錄取國立陽明交大

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
常春藤高中學生陳彥凱(左)與黎光洋(右)社團加入龍獅隊社團，除了身手矯捷、體能十足，靜下心也能專注讀書。圖／常春藤高中提供
常春藤高中學生陳彥凱(左)與黎光洋(右)社團加入龍獅隊社團，除了身手矯捷、體能十足，靜下心也能專注讀書。圖／常春藤高中提供

今天大學繁星放榜，常春藤高中學生陳彥凱與黎光洋社團加入龍獅隊社團，除了身手矯捷、體能十足，靜下心也能專注讀書；常春藤高中指出，陳彥凱錄取國立陽明交通大學奈米科學及工程學士學位學程系、黎光洋錄取淡江大學電機工程學系，應證「身手矯健，頭腦靈活」。

常春藤高中表示，學生陳彥凱與黎光洋都是由常春藤國中部直升高中部，2人國中時期就加入龍獅隊社團，經常代表學校南征北討，屢獲佳績，打破一般人對龍獅隊的刻板印象，這次繁星放榜，更寫下龍獅隊隊史最佳學業成績紀錄。

陳彥凱分享，因為台灣在世界半導體產業中處於領先的地位，所以考上陽明交通大學感到非常開心，這是他心中第一志願，雖然參加龍獅隊平日練習體能是個很大的考驗，但是他認為學業和社團活動是不衝突的，做什麼事都需要全力以赴。

黎光洋表示，平日練習師長和教練都會關心課業表現，希望他們能在訓練和讀書取的平衡點。

常春藤高中指出，校內正改善各項軟硬體設備，不僅興建典雅的外文圖書館、專業的體能重訓室、創意無限的樂高空間，更有綠意盎然的校園、多元有趣的課程，期待能給予學生更安心、舒適的求學環境，締造美好、友善的校園生活。

常春藤高中校內進行各項軟硬體設備，不僅興建典雅的外文圖書館、專業的體能重訓室、創意無限的樂高空間，給予學生更安心、舒適的求學環境。圖／常春藤高中提供
常春藤高中校內進行各項軟硬體設備，不僅興建典雅的外文圖書館、專業的體能重訓室、創意無限的樂高空間，給予學生更安心、舒適的求學環境。圖／常春藤高中提供

陽明交通大學 放榜 繁星

延伸閱讀

屏東潮州高中繁星錄取人數達百人 全縣第一成績亮眼

惠文高中43顆繁星 雙胞胎、新住民之子樂上榜

「郭台銘」也上榜！繁星考上嘉大機械 盼當鴻海人

明星高中繁星申請減少 去年分科測驗「低分高就」是原因

相關新聞

泰雅族「全村的希望」上政大 留台獨居男孩不補習上台大

112學年度繁星推薦放榜，忠明高中42人上榜，劉銪宸是泰雅族原住民，上政治大學地政學系土地管理組。去年8月申請原住民委員...

普台高中摘星 南投狀元林方偉鎖定中國醫過一階

南投縣普台高中林方偉今年以4科57級分，成南投學測狀元，今大學繁星推薦放榜，他通過中國醫藥大學牙醫學系第一階段，輔修中醫...

雲林繁星閃亮！文生中學兩弱勢生靠「這招」英文滿級分

繁星今天放榜，雲林縣虎尾高中、文生中學、北港高中成績亮眼，不僅多人通過醫學系第一階段「醫帆風順」，每位高分生都分享讀書撇...

影／社團玩龍獅隊 會玩又會讀錄取國立陽明交大

今天大學繁星放榜，常春藤高中學生陳彥凱與黎光洋社團加入龍獅隊社團，除了身手矯捷、體能十足，靜下心也能專注讀書；常春藤高中...

屏東潮州高中繁星錄取人數達百人 全縣第一成績亮眼

大學甄選入學委員會今公布112學年度繁星推薦招生篩選結果，去年度錄取人數全國第1的屏東縣國立潮州高中，今年度共106人錄...

「郭台銘」也上榜！繁星考上嘉大機械 盼當鴻海人

大學繁星今放榜，國立暨大附中今年繁星錄取率9成2，創校史紀錄，而錄取名單上還出現「郭台銘」，考取國立嘉義大學機械與能源工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦