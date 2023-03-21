繁星推薦亮眼 長榮高中上國立大學破七成

大學入學繁星推薦今天放榜，台南市長榮中學申請學生中超過7成錄取國立大學，以及通過醫學系第一階段篩選，校長許德勝表示，去年首屆新課綱的畢業生便已展現優質的成績，今年更持續朝高峰攀登，不斷精進。

高中部主任曾婷薇表示，繁星錄取名單中，學生林柏樟通過高雄醫學大學醫學系第一階段；戴為仁錄取北醫大藥學系、黃文歆上台大、林讓呈錄取清大，周書宇、許兆鈞錄取陽明交通大學，謝昌融上成大，胡祐瑄錄取政大，成績亮眼。

曾婷薇說，今年長中繁星推薦入學依舊優異，順利進入台清交成政大等頂大，科系包含醫藥、電機、生物醫學、獸醫、法律、財政、資工等系，顯示學生學習標的明確，適性揚才，學生均能找到自我的定位，前進理想的學府科系。該校去年首招雙語實驗班佳評如潮，今年依然持續辦理，長榮學生未來必能有更多元且多面向的發展。

校長許德勝表示，今年長榮中學繁星推薦成績卓越，目前已有七成錄取國立大學暨醫藥相關學系，展現高中部同仁這3年來的努力，果實豐碩。該校去年首屆108新課綱的畢業生便已展現優質的成績，今年更持續朝高峰攀登，不斷精進，未來會更努力幫助學生進入各大專名校。