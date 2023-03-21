快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繁星公布 嘉華中學錄取率7成表現亮眼

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
大學繁星推薦入學榜單今天公布，嘉義市嘉華中學錄取率達7成，成績表現亮眼。圖／嘉華中學提供
大學繁星推薦入學榜單今天公布，嘉義市嘉華中學錄取率達7成，成績表現亮眼。圖／嘉華中學提供

大學繁星推薦入學榜單今天公布，透過繁星推薦與特殊選才嘉義市嘉華中學有36人錄取，錄取率達7成，通過第八學群醫學系的學生有4名，成績表現亮眼。

校方表示，4名醫科同學包括陽明交大醫學系、長庚醫學系、高雄醫學系、慈濟醫學系等；透過繁星推薦與特殊選才獲錄取的學生共有36人，當中不乏台大、清大、陽明交大、成大、政大等國立大學。通過第八學群醫學系的學生將在第二階段口面試準備上，由校方董事會提供個別輔導，協助同學順利登上心目中理想的學校。

通過陽明交通大學醫學系的葉亭毅，靠著平常認真專心上課，回家規律完成複習，遇到難題勇於詢問師長同學，妥善安排作息時間，利用課餘時間參加科展培訓，曾獲全國科展優等佳績，因對生物的興趣，選擇醫學系為志業。

順利通過長庚大學醫學系的劉明杰，學習態度是隨時對新的知識渴望、擁抱與理解。學測成績都在頂標，國文、自然拿15滿級分。

通過慈濟大學醫學系許綵容，就讀醫學系一直是她的目標，始終維持優異的成績，有架構的複習大量知識；遇到不會的題目，詢問師長或同學追根究底，讓自己知識上的學習更加全面完善與增強自信心。

通過高雄醫學大學醫學系張儀翔，靠著自創中英文筆記，讓段考成績從國中校排的十幾名躍進維持在高中校排前二名，此次英文拿15滿級分。他平常讀書重點就是自律與堅持。實現他的志向「成為在校繁星1%，稱霸嘉華！」

代理校長蔡孟儒表示，除了繁星，校方也規劃個人申請的完整輔導機制，每名同學都安排一位認輔老師，從志願選填的分析討論到口面試的通關訓練，得到最好的成就。

校長蔡孟儒與順利登上醫學系4名同學合影。圖／嘉華中學提供
校長蔡孟儒與順利登上醫學系4名同學合影。圖／嘉華中學提供

繁星 陽明交大 面試

延伸閱讀

屏東縣大同高中繁星錄取45人 17人是留校升學

有望成首對雙胞胎醫學生 台東高中兄弟檔繁星通過醫學系第一階段

繁星推薦放榜350人上台大 基隆八斗高中首有學生錄取

台大繁星第三類群4系10缺額 醫學系58級分可過一階

相關新聞

台北市東山高中繁星表現佳 跳繩隊長跳向醫學夢

北市東山高中今年申請入學採計科目達台大錄取標準，共97人、258人次，今天繁星推薦錄取與通過第八類名單放榜，近30人上榜...

普台高中摘星 南投狀元林方偉鎖定中國醫過一階

南投縣普台高中林方偉今年以4科57級分，成南投學測狀元，今大學繁星推薦放榜，他通過中國醫藥大學牙醫學系第一階段，輔修中醫...

雲林繁星閃亮！文生中學兩弱勢生靠「這招」英文滿級分

繁星今天放榜，雲林縣虎尾高中、文生中學、北港高中成績亮眼，不僅多人通過醫學系第一階段「醫帆風順」，每位高分生都分享讀書撇...

蘭陽女中56名學生通過錄取繁星 姐妹同樣選念電機系

蘭陽女中今年在繁星推薦中，再次展現好成績，114位報名繁星推薦的學生中，有56位錄取，其中逾六成錄取國立大學與醫學相關學...

繁星放榜！苗栗竹南高中共72位同學摘星成功

112年大學繁星推薦公布榜單，苗栗縣竹南高中共計72位同學摘星成功，公立大學有44人上榜，其中黃惠萱錄取台灣大學電機系，...

影／社團玩龍獅隊 會玩又會讀錄取國立陽明交大

今天大學繁星放榜，常春藤高中學生陳彥凱與黎光洋社團加入龍獅隊社團，除了身手矯捷、體能十足，靜下心也能專注讀書；常春藤高中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦