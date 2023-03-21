繁星公布 嘉華中學錄取率7成表現亮眼

大學繁星推薦入學榜單今天公布，透過繁星推薦與特殊選才嘉義市嘉華中學有36人錄取，錄取率達7成，通過第八學群醫學系的學生有4名，成績表現亮眼。

校方表示，4名醫科同學包括陽明交大醫學系、長庚醫學系、高雄醫學系、慈濟醫學系等；透過繁星推薦與特殊選才獲錄取的學生共有36人，當中不乏台大、清大、陽明交大、成大、政大等國立大學。通過第八學群醫學系的學生將在第二階段口面試準備上，由校方董事會提供個別輔導，協助同學順利登上心目中理想的學校。

通過陽明交通大學醫學系的葉亭毅，靠著平常認真專心上課，回家規律完成複習，遇到難題勇於詢問師長同學，妥善安排作息時間，利用課餘時間參加科展培訓，曾獲全國科展優等佳績，因對生物的興趣，選擇醫學系為志業。

順利通過長庚大學醫學系的劉明杰，學習態度是隨時對新的知識渴望、擁抱與理解。學測成績都在頂標，國文、自然拿15滿級分。

通過慈濟大學醫學系許綵容，就讀醫學系一直是她的目標，始終維持優異的成績，有架構的複習大量知識；遇到不會的題目，詢問師長或同學追根究底，讓自己知識上的學習更加全面完善與增強自信心。

通過高雄醫學大學醫學系張儀翔，靠著自創中英文筆記，讓段考成績從國中校排的十幾名躍進維持在高中校排前二名，此次英文拿15滿級分。他平常讀書重點就是自律與堅持。實現他的志向「成為在校繁星1%，稱霸嘉華！」

代理校長蔡孟儒表示，除了繁星，校方也規劃個人申請的完整輔導機制，每名同學都安排一位認輔老師，從志願選填的分析討論到口面試的通關訓練，得到最好的成就。