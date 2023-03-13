學測廣播聲亂入申訴遭駁回 立委質疑考場應變措施不足

今年大學學測，高雄中正高中考場也傳出里長廣播干擾應試秩序，讓考生英文科作答思緒紊亂，事後該考區考生向大考中心提出數十份申訴書，但經考試委員會共識決，考量音量、廣播時間及擴音器與試場相應距離，考生應試時尚不致須因此中斷作答，故決議不予處理，申訴駁回。立委陳秀寶今天質詢指出，應檢討事前通知是否周延，另也質疑考場當下應變措施不足；教育部常務次長林騰蛟表示，會再持續加強與鄰里溝通，當天另經考場主任判斷，未決議延長考試時間。

大學學測第二天上午考英文，高雄一考區中正高中考場突然有廣播聲響起，大概持續了5分鐘。該考區有超過一半的鳳山高中學生應試，有考生反映作答心情受影響，因為考場很安靜，廣播聲顯得格外刺耳，思緒和答題節奏也有些被打亂，還有考生走出考場時「髒話連連」，嚴重影響作答情緒。

事後該考區學生、家長事後紛紛向大考中心提出申訴。有學生在申訴書中提及，廣播時間長達5至10分鐘，嚴重干預學生閱讀及專注力，雖非大考中心失誤，但當下也未盡到立即補償或改善措施，例如延長考試時間，導致考生權益受損；也有考生說，南部考生還得面臨窗戶緊閉的炎熱高溫，不僅頭昏腦脹，還因廣播導致作答中斷，希望大考中心能提出補償方案或檢討方針。

本報日前報導，大考中心日前回函申訴者，函文指出，該案經2月16日大考中心考試委員會討論，經考量申訴事由、試務人員回覆說明與大考中心查訪，考量音量、廣播時間及擴音器與試場相應距離，考生應試時尚不致須因此中斷作答，後經向該考場學校師長查訪，也認似無學校師生曾反映廣播聲響影響課程進行，故考試委員會決議不予處理，申訴駁回。

立委陳秀寶今天質詢指出，學測考場廣播影響學生作答，大考中心接獲數十份申訴，考委會駁回，理由是當下只有一位考生反應，事後到考場查訪認為廣播不影響，但這些查證作法讓考生難以理解，事發當下大考中心有無緊急應變措施？

林騰蛟表示，學測前皆會請大考中心針對各考場，請縣市政府周知周邊鄰里與相關活動，避免影響學生應試。另依照考場相關規定，確實可以由各考場臨時應變，例如能夠延長考試時間，當下要由試場主任來做判斷與處理，經考場評估，認定無需延長考試時間。

陳秀寶表示，尊重考場教師的決定，但事前準備、預防應更積極。她表示，學測是學生花了三年，結果考試當天卻發生意外，而影響了公平性，教育部不能覺得有做有通知了，當下一定要馬上檢討、評估，這類案件應下不為例。