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影／大考中心主任周兆民3年任期將屆滿 4月6日起換人

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
大考中心主任周兆民任期將到4月5日結束，接下來將由大考中心董事會遴選新任主任。記者潘俊宏／攝影
大考中心主任周兆民任期將到4月5日結束，接下來將由大考中心董事會遴選新任主任。記者潘俊宏／攝影

大考中心主任周兆民任期將到4月5日結束，接下來將由大考中心董事會遴選新任主任。

回顧任期三年下來，周兆民表示，這三年到大考中心學習很多，這其實是人生中工作沒有想到的歷程，覺得很值得。有趣的是，周兆民也是「離鄉背井」，他在大考中心的辦公室，也是他這三年的住處，他自嘲，「我很幸運，我下班就到家」。

大考中心前主任張茂桂因數學科缺乏鑑別度，重蹈去年覆轍，引發外界批評，於2020年2月24日請辭，大考中心3月24日選出新主任周兆民，4月6日正式上任。不過這三年適逢新課綱上路，考招挑戰不斷，數學科鑑別度也不斷被提出檢視，去年數學Ａ難度過高，也曾引起外界批評。

大考中心考試委員會今天審議112學年度學科能力測驗考生違規事宜，周兆民親自主持，他在會後受訪時證實，自己的任期只到今年4月5日就要結束，接下來將歸建回義守大學，回歸校園，繼續學術研究生涯。

周兆民說，這三年到大考中心學習很多，這其實是人生中工作沒有想到的歷程，覺得很值得。而在這三年中，又遇上新冠疫情，疫情之下辦理的考試，跟過往有很大的不同。

周兆民也說，尤其111年分科測驗，首度開放讓輕症、無症狀者應考，這也是全國第一個大學考試開放，感謝很多單位的幫忙，才讓這件事情兼顧考生權益與健康安全之下，把這些考試圓滿辦成，自己很感恩有這個機會。

據了解，周兆民三年前上任時，就將辦公室作為他的住所，形同下班即回家，工作與生活密不可分。來自台南的周兆民說，自己有不同的解讀，他認為自己很幸運跟大家都不一樣，「我下班就到家」，晚上就睡在辦公室的沙發床，由於辦公室下方有訊號阻斷器，每到入闈期間，手機開機也如同關機，直接與外界失聯。

疫情 數學科

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