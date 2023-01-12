大學學測明登場 今下午開放看考場重症生配製氧機呼吸器應試
112學年學測明天起一連三天登場，大考中心今下午2到4時開放考生看考場，今年雙北身障生考場同樣由台大提供場地辦理，台大教務處註冊組組長李宏森表示，今年共計155名身心障礙生安排於29間試場應考，其中五間為單人試場，安置樣態特殊的考生，其中一名為重病生，將配備製氧機和呼吸器應試。
根據大考中心統計，今年約計11.8萬名考生應試，相較去年略微回升。今天下午2時到4時開放考生看考場，但受新冠肺炎疫情影響，僅開放學生於看座位安排，不得進入教室。
李宏森表示，今年雙北身心障礙生共155人，較去年增加4人，最大宗的障別仍為學習障礙共42人，需配備電腦或語音播放器，其次則為自閉症31名以及肢體障礙30名等。
李宏森也指出，今年視障生也有14人，多需要配備點字機、白手杖、放大鏡、口袋型擴視機等，並另需申請兩台電腦進行讀題與作答。今年也使用五間單人試場，主要是考慮到學生樣態特別，其中四人為腦麻生，考試時會不自覺發出聲音；另一名則為重病考生，需使用製氧機和呼吸器，均安排於獨立空間應考。
此外，去年近千名考生因忘記簽名慘遭扣分，大考中心今年也精進提醒措施。李宏森說，今年特別於四處設計提醒語，提醒考生務必於答案卡上簽名，教室入口處、講台，以及監考人員核對表背面都設有提醒語，監考人員也會再用小卡提醒，請考生務必留意簽名。
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