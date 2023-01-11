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四技二專特殊選才確診輕症可應試 中重症應變方案出爐

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
升學管道之一112學年四技二專特殊選才多設有到校面試、實作等甄審項目，開放確診輕症應考。示意圖。本報資料照片
升學管道之一112學年四技二專特殊選才多設有到校面試、實作等甄審項目，開放確診輕症應考。示意圖。本報資料照片

升學管道之一112學年四技二專特殊選才多設有到校面試、實作等甄審項目，但受到新冠肺炎疫情影響，技專校院招生策略委員會今（1/11）表示，針對受疫情影響無法到校參加甄審的中重症或住院治療個案，將提供應變方案；指揮中心和教育部也同意各校設立居護試場，提供輕症或無症狀考生應試。

招策會指出，因為甄審涉及確診者離開指定隔離處所，居護考生請於甄審3日前，主動向招生學校申請應試，並將甄審日期、起訖地點及交通方式通報考生居住地衛政單位；若於甄審當日快篩陽性或前1至3日確診的居家照護考生，亦應儘速通知，以便安排。

招策會也表示，居護考生除了佩戴口罩外，交通接送由1位同住親友接送，或自費搭乘防疫計程車往返居所與試場，抵達試場後由學校專人負責居護考生引導及管制，避免與一般考生接觸；當日應試結束後，應立即返回居家照護或指定隔離處所。

此外，招策會也表示，特殊選才招生因應疫情應變方案僅適用「中重症住院隔離治療確診個案」，須舉證向招生學校提出申請並經審核同意後，將到校項目占比分配至簡章所列書審項目，以書面審查項目計算總成績；總成績達該系科一般生正備取最低錄取標準，將以外加名額錄取，外加名額以該系科組招生名額5%為限，不排擠一般生升學機會。

招策會主任委員王錫福校長提醒，受疫情影響的考生可密切注意報名校系的甄審資訊，各大專校院最遲於112年2月2日在各校網站公告申請方式、相關表件及注意事項等具體試務防疫措施；考生應於甄審日前留注意自身健康情形，若為居護考生務必主動與招生學校及衛政單位聯繫，以免私自離開隔離處所而觸法。

疫情 確診 居家照護

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