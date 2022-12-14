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研發高值化環境友善多功能地膜 興大團隊榮獲國家新創獎

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中興大學土環系特聘教授林耀東組跨領域研究團隊，研發「高值化智慧環境友善多功能型地膜」，榮獲第19屆國家新創獎學研創新獎。圖／中興大學提供
中興大學土環系特聘教授林耀東組跨領域研究團隊，研發「高值化智慧環境友善多功能型地膜」，榮獲第19屆國家新創獎學研創新獎。圖／中興大學提供

中興大學土環系特聘教授林耀東、植病系兼任教授黃振文、材料系副教授薛涵宇共組跨領域研究團隊，研發「高值化智慧環境友善多功能型地膜」，具有防止水分逸散、維持土溫、抑制雜草、生物可降解特型等基本功能外，更可依據不同土壤特性、農藝條件，調配材料參數控制其分解速率，榮獲第19屆國家新創獎學研創新獎。

林耀東表示，全球地膜市場在2020年總市值達35億美元，預計在2027年成長至58億美元，但農業塑膠殘留物造成嚴重環境污染，目前全球市場尚未有相關具有環境友善、植物保護、天然肥分、土壤碳蓄存(負碳技術)和增進土壤健康的智慧多功能型地膜，因此研發可降解地膜成為刻不容緩的全球議題。

興大團隊研發出的技術，相較於現有商用地膜其降解速率增加52.17%、水溶性提升50%，除具備傳統可分解地膜的基本功能外，也為環境友善、植物保護、天然肥分、土壤碳蓄存和增進土壤健康附加價值。所有材料均為生物可降解特性，配合材料水解、紫外光分解機制，可依據不同土壤特性、農藝條件調配材料參數，以控制其分解速率。

傳統地膜使用後殘留破片分解為塑膠微粒，將影響土質結構、化學環境、作物對水分養分的吸收，甚至藉生物鏈途徑進入物種體循環體系，最終造成環境污染及人體健康危害。

高值化智慧環境友善地膜，具備環境友善特性，地膜完成農藝期間的保水、保溫、抑雜草功效後，地膜分解後將農漁畜廢棄物衍生的生物炭(碳源)、角蛋白(氮源)、微奈米氧化鈣(鈣源)做為土壤天然肥分、植物保護製劑及碳蓄存，並提升土壤健康及品質。

此技術首創將土壤肥力、植物保護製劑及土壤碳蓄存合而為一，依據研究結果顯示，該款地膜可增加 1.17% 的土壤碳儲量、保持土壤水分15.20%、 2.88%作物產量及增加土壤的微生物活性30%。

中興大學土環系特聘教授林耀東組跨領域研究團隊，研發「高值化智慧環境友善多功能型地膜」，榮獲第19屆國家新創獎學研創新獎。圖／中興大學提供
中興大學土環系特聘教授林耀東組跨領域研究團隊，研發「高值化智慧環境友善多功能型地膜」，榮獲第19屆國家新創獎學研創新獎。圖／中興大學提供

團隊 塑膠微粒 中興大學

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