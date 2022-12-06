快訊

藍武士雖敗猶榮：日本足球的世界盃熱血驚艷一頁

這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假

獨／深夜棒球場辦公室酒聚 桃體育局科長心肌梗塞猝逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

講阿太的話 她特殊選才上客家語文學系傳承

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣立三義高中校長李萬源（右）肯定黃芊瑜（左）的客語專才，讓她得以特殊選才管道，錄取中央大學。圖／三義高中提供
苗栗縣立三義高中校長李萬源（右）肯定黃芊瑜（左）的客語專才，讓她得以特殊選才管道，錄取中央大學。圖／三義高中提供

苗栗縣立三義高中學生黃芊瑜講外曾母（阿太）的話，客語朗讀全國賽的常勝軍，最近透過特殊選才錄取國立中央大學客家語文暨社會科學系，也是三義高中創校第一人，自期為傳承客家文化盡心力。

黃芊瑜客家話字正腔圓、十分流利，中大特殊選才時，一開口就讓面試官驚艷，她的啟蒙老師是阿太，4歲時，阿太就告訴她「如果不講客家話，客家話會消失」，她也努力學習，錄取中大的榮耀，獻給在天上的阿太。

中大面試時，黃芊瑜說的是「『阿不斗』與『阿憨妹』」，正是她與阿太的故事，黃芊瑜表示，她與阿太的感情好到沒有輩份之分，常常以「阿不斗」、「阿憨妹」相稱，戲謔彼此傻傻笨笨的不夠聰明。

黃芊瑜從國中2年級開始，便用手機幫阿太攝錄影像，記錄著她和阿憨妹（阿太）的生活點滴，她並著手撰寫「阿太的微笑」，希望有機會可以蒐錄成為語文競賽客語朗讀組的題庫。

前年阿太離開人世，黃芊瑜想念的時候，就煮一碗九層塔蛋湯，她印象深刻，這是阿太煮給她吃的第一道菜，有著特殊的感情，將來她會強化課業學習，朝研究客家語文及發展，延續阿太的期許，不要讓客家話失傳。

三義高中校長李萬源表示，黃芊瑜的學科成績雖不是頂尖，她的客語專才，讓她得以透過特殊選才管道錄取中央大學，也是學習典範，校方鼓勵在校生發掘長處，尤其不要害怕表現自我，早一步為自己開闢進入頂大的多元準備。

苗栗縣立三義高中學生黃芊瑜特殊選才錄取國立中央大學客家語文暨社會科學學系，希望為傳承客家文化盡心力。圖／三義高中提供
苗栗縣立三義高中學生黃芊瑜特殊選才錄取國立中央大學客家語文暨社會科學學系，希望為傳承客家文化盡心力。圖／三義高中提供

客家話 客語 面試

延伸閱讀

出道26年獻出第一次！彭佳慧當場哭了

全國語文競賽基隆獲12特優 4人去年優等今年特優

四技二專招生簡章公告 特殊選才管道新增資安人才招生

既不特殊也不優異？ 私立大學特殊選才有隱憂

相關新聞

講阿太的話 她特殊選才上客家語文學系傳承

苗栗縣立三義高中學生黃芊瑜講外曾母（阿太）的話，客語朗讀全國賽的常勝軍，最近透過特殊選才錄取國立中央大學客家語文暨社會科...

首屆劉昌平紀念獎學金 20名表現傑出大一新鮮人獲獎

第一屆劉昌平先生紀念獎學金今天贈獎典禮，全國有20名表現傑出的大學一年級新生獲獎。這份獎學金鎖定大一新鮮人，學生除了要提...

北教大音樂系不採學檔改獨招 潘文忠提一原則恐撤許可

本報昨天報導，新課綱上路後，大學個人申請被要求必採高中學習歷程檔案，占分至少二成，唯獨醫牙等科系選才「重面試、重術科」，...

不想採計學檔 北教大音樂系改獨招

新課綱上路，大學個人申請管道必採高中學習歷程檔案，音樂系一一三學年也要開始採計學檔。但台北教育大學音樂系一一二學年搶先改...

大學音樂系個申學科占分不到5% 教育界看法兩極

國內各大學音樂學系在大學個人申請採計學測國文、英文，以及大學術科各科成績，普遍前者占一成，後者結合主修面試占約八成。台北...

震撼彈！寧扛招生壓力也不採學檔 北教大音樂系率先改獨招

新課綱上路後，大學個人申請被要求必採高中學習歷程檔案，占分至少二成，唯獨醫牙等科系選才「重面試、重術科」，占分僅需一成，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。