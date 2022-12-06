講阿太的話 她特殊選才上客家語文學系傳承

苗栗縣立三義高中學生黃芊瑜講外曾母（阿太）的話，客語朗讀全國賽的常勝軍，最近透過特殊選才錄取國立中央大學客家語文暨社會科學系，也是三義高中創校第一人，自期為傳承客家文化盡心力。

黃芊瑜客家話字正腔圓、十分流利，中大特殊選才時，一開口就讓面試官驚艷，她的啟蒙老師是阿太，4歲時，阿太就告訴她「如果不講客家話，客家話會消失」，她也努力學習，錄取中大的榮耀，獻給在天上的阿太。

中大面試時，黃芊瑜說的是「『阿不斗』與『阿憨妹』」，正是她與阿太的故事，黃芊瑜表示，她與阿太的感情好到沒有輩份之分，常常以「阿不斗」、「阿憨妹」相稱，戲謔彼此傻傻笨笨的不夠聰明。

黃芊瑜從國中2年級開始，便用手機幫阿太攝錄影像，記錄著她和阿憨妹（阿太）的生活點滴，她並著手撰寫「阿太的微笑」，希望有機會可以蒐錄成為語文競賽客語朗讀組的題庫。

前年阿太離開人世，黃芊瑜想念的時候，就煮一碗九層塔蛋湯，她印象深刻，這是阿太煮給她吃的第一道菜，有著特殊的感情，將來她會強化課業學習，朝研究客家語文及發展，延續阿太的期許，不要讓客家話失傳。