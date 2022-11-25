快訊

表態？《報告班長》導演曝宋楚瑜說「心永遠是藍的」

英聽二試居家隔離考分區退場 持續開放確診生應考

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大考中心今天召開第二次英聽考試防疫措施說明記者會，配合指揮中心政策，第二次英聽考試也不再設有隔離考分區。示意圖，非當事人。記者杜建重／攝影
大考中心今天召開第二次英聽考試防疫措施說明記者會，配合指揮中心政策，第二次英聽考試也不再設有隔離考分區。示意圖，非當事人。記者杜建重／攝影

112學年升大學高中英語聽力測驗第一次考試日前落幕，第二次考試將於12月10日舉行，約3萬7千餘人報考。大考中心今天召開第二次英聽考試防疫措施說明記者會，配合指揮中心政策，第二次英聽考試也不再設有隔離考分區，但確診考生仍須事前上網如實通報，並由大考中心安排於居家照護試場應考。

升大學英聽測驗舉辦兩次考試，日前第一次考試已落幕並公布成績，學生可視成績狀況評估是否參加第二次考試，成績則可擇優使用。

大考中心副主任黃璀娟表示，配合指揮中心政策，第二次英聽考試不再設有居家隔離考分區，僅於全台20個縣市設立居護考分區，以此提供確診輕症、無症狀的考生應考。若考生考前五日12月5日至考試當日12月10日上午八時期間確診，務必至大考中心網站填報並上傳文件，由大考中心協助安排於居護考場應試。

黃璀娟也說，如果學生是考試當天八時以後才確診，則請考生直接到先前已編列的考分區，但務必「主動告知」試務人員，將協助安排於備用試場應試。

黃璀娟提醒考生，若考生未主動填報或填報內容不實，經查證屬實會提報考試委員會審議，最重將取消考試資格；填報後也要如實進入考分區，若未依據通報單到居護考場應試，同樣會通報考試委員會，扣減一題分，並視情節嚴重性加重扣分或扣減全部分數。

除此之外，黃璀娟表示其他防疫規範英聽二試都和一試雷同，考場人數為持在36人並設有進出動線規劃，考生全面佩戴口罩且不開放家長陪考，也提醒考生，考試當日將於上午10時測量額溫，可即早出門避免人群聚集。

另外，由於時值冬季，黃璀娟也說，第二次英聽考試不開放冷氣，但將開啟四個角落氣窗五至十公分，但關閉前後門，以免影響英聽播放品質。

英聽 確診 居家隔離

延伸閱讀

高中英聽二試12月10日登場 續開放確診輕症者可應試

提昇偏鄉孩子英語教育 國際扶輪社捐助21萬元

升大學第二次英聽考試3.7萬人報名 明起可查應考資訊

高中英聽一試逾六千人不及格 第二次考試明開放報名　

相關新聞

英聽二試居家隔離考分區退場 持續開放確診生應考

112學年升大學高中英語聽力測驗第一次考試日前落幕，第二次考試將於12月10日舉行，約3萬7千餘人報考。大考中心今天召開...

111年劉昌平先生紀念獎學金 獲獎名單公布

111年劉昌平先生紀念獎學金，獲獎名單出爐，在合格94人中，有20名表現傑出的大學一年級新生獲獎，獲獎率為21.28%，...

112學年升大學資工相關科系採計APCS成績 192個名額創新高

112學年升大學考試招生期程陸續開跑，根據大學甄選入學委員會資訊，112學年個人申請階段共有54個校系設立專門組別，並採...

祝你「蔥明包高粽」！10 大考試必勝應援神物 學測分科測驗一把罩

學測倒數剩下不到50天，考生們都在進行最後衝刺，沒日沒夜的埋在書海裡面。除了刻苦讀書之外，心靈上的依靠和祈福開運的儀式感也必須要有！祈求考運爆棚「有讀的都會、沒讀的都對！」，為99%的努力再添上1%的運氣。

家長看新考招 擔心孩子迷航

新課綱上路後，考招制度仍不斷更迭，大學招聯會先前宣布一一四學年分科測驗將加考數學乙，這學年的高一生開始適用，但多元升學環...

114年大學分科加考數乙 上百名高一家長湧座談會「搶聽」

新課綱上路後，考招制度卻仍不斷更迭，大學招聯會先前宣布114學年分科測驗將加考數學乙，多元的升學環境讓家長與學生無所適從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。