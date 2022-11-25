英聽二試居家隔離考分區退場 持續開放確診生應考

112學年升大學高中英語聽力測驗第一次考試日前落幕，第二次考試將於12月10日舉行，約3萬7千餘人報考。大考中心今天召開第二次英聽考試防疫措施說明記者會，配合指揮中心政策，第二次英聽考試也不再設有隔離考分區，但確診考生仍須事前上網如實通報，並由大考中心安排於居家照護試場應考。

升大學英聽測驗舉辦兩次考試，日前第一次考試已落幕並公布成績，學生可視成績狀況評估是否參加第二次考試，成績則可擇優使用。

大考中心副主任黃璀娟表示，配合指揮中心政策，第二次英聽考試不再設有居家隔離考分區，僅於全台20個縣市設立居護考分區，以此提供確診輕症、無症狀的考生應考。若考生考前五日12月5日至考試當日12月10日上午八時期間確診，務必至大考中心網站填報並上傳文件，由大考中心協助安排於居護考場應試。

黃璀娟也說，如果學生是考試當天八時以後才確診，則請考生直接到先前已編列的考分區，但務必「主動告知」試務人員，將協助安排於備用試場應試。

黃璀娟提醒考生，若考生未主動填報或填報內容不實，經查證屬實會提報考試委員會審議，最重將取消考試資格；填報後也要如實進入考分區，若未依據通報單到居護考場應試，同樣會通報考試委員會，扣減一題分，並視情節嚴重性加重扣分或扣減全部分數。

除此之外，黃璀娟表示其他防疫規範英聽二試都和一試雷同，考場人數為持在36人並設有進出動線規劃，考生全面佩戴口罩且不開放家長陪考，也提醒考生，考試當日將於上午10時測量額溫，可即早出門避免人群聚集。

另外，由於時值冬季，黃璀娟也說，第二次英聽考試不開放冷氣，但將開啟四個角落氣窗五至十公分，但關閉前後門，以免影響英聽播放品質。