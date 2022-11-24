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112學年升大學資工相關科系採計APCS成績 192個名額創新高

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
APCS是大學資訊相關科系選才依據之一，高中生搶著報考。本報資料照片
APCS是大學資訊相關科系選才依據之一，高中生搶著報考。本報資料照片

112學年升大學考試招生期程陸續開跑，根據大學甄選入學委員會資訊，112學年個人申請階段共有54個校系設立專門組別，並採計APCS（大學程式設計先修檢測）成績，今年新增的資安組亦有5個校系將APCS列入參採。上述兩個管道總名額達192個，相較去年118個再創新高。

配合資通訊人才養成，107學年度時大學個人申請首度試辦資訊類學系第一階段檢定、篩選納入APCS比序。近年大學資工系、資訊科學系乃至數學系多另外設立APCS組，112學年個人申請共計59個資訊相關學系將APCS成績列入第一階段檢定或篩選項目，並以APCS組或資安組形式招生，今年總名額達192個，再較去年增加。

APCS檢定分程式設計觀念和實作兩科，滿分各為五級分，經查甄選會資訊，台大資工系和數學系、成大資工系、清大資工系等多要求學生APCS兩科成績加總都須達八級分，多和去年雷同；政大資訊科學系則要求觀念題四級分、實作題三級分。

陽明交大資工系教授吳育松表示，現在大學端看重實作能力，參採APCS成績也是鼓勵學生高中階段有機會就能先嘗試程式相關領域，並且獲得認證，未來入學後較能「無縫接軌」、更快進入狀況。

吳育松也說，過去曾發現學生是成績到了就來讀資工，但入學後才發現興趣不合，具備APCS檢測也是讓科系了解學生確實具備相關興趣，對科系、學生都有助益。

經查APCS成績說明，頂大相關科系多要求學生具備四至五級成績，以最多頂大參採的四級分為例，程式觀念題分數範圍約落在70至89分間；實作題則約落在250至349分間，獲得四級分的學生代表具備程式設計與基礎資料結構運用能力。

若高三學生未來志向鎖定資工領域，APCS檢定預計於明年1月8日舉行，觀念題和實作題等考試科目可任選，報名將於明天截止。

科系 資安

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