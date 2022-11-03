英聽第一次考試21.94%學生拿A 近5年最高 仍有6217人不及格

大考中心今天公告112學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績，並說明相關統計資料。今年第一次考試共計9萬8032人應考，今年成績等級拿B的學生仍為最多，占38.14%；另有6217人拿下不及格的F等級，占比約6.51%。此外，今年拿下最高等級A的學生占21.94%，為近五年最高。

大考中心統計，今年第一次英聽考試，上午場實到4萬8446人，缺考1297人，缺考率為2.61%；下午場實到4萬6992人，缺考1297人，缺考率2.69%。另外，今年英聽也首度開放確診輕症、居家隔離考生應考，共有1614名確診考生、76名居家隔離考生到考。

考生成績等級分布上，大考中心表示，本次考試採用Cronbach’s alpha係數衡量各場次考試的「內部一致性信度」，上下午場係數都為0.91，並再邀請約20名英語專業學者，就試題進行檢核。

大考中心副主任鄭中平表示，所有到考生9萬5438人，成績等級為A級占21.94%、B級38.14%、C級33.41%，而F級為6.51%。等級拿B的考生仍為最多，達3萬6399人；其次則為等級C的考生，3萬1886人；拿A的考生為2萬936人；仍有6217人拿不及格的F等級。

另外，經查大考中心資訊，今年拿下等級A的學生占21.94%和歷年相比為近五年最高，去年111學年拿下等級A的學生占比為20.38％、110學年則為20.80％、109學年19.16％、108學年20.57％；今年拿下F的考生占比為6.51%，則相較於111、110學年都低。

鄭中平也表示，本學年度第一次英聽考試與前四學年平均相較，各等級人數百分比差異不大，其中A級、B級等級人數百分比皆高於前四學年平均；C等級人數百分比降低，F等級人數百分比約略相等。

鄭中平也說，今年第一次英聽考試到考生中男生占48.62%，女生為51.38%，男女生在成績等級的分布差異不大，其中男生在A級、F級的人數百分比高於女生，女生則在B級、C級高於男生，和過去呈現的趨勢差不多。

大考中心今天上午起亦開放學生查詢成績狀況，英聽第二次考試將於今年11月中旬開放報名，學生可評估第一次成績決定是否再考第二次，兩次成績考生則可擇優使用。