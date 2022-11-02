考生注意！第一次英聽成績明公布 同日寄發簡訊通知

大考中心今天（11/2）表示，112學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績將於明日（11/3）公布，並於當日寄發成績通知單。集體報名的學生，將寄交報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送成績資料檔至各集體報名單位；個別報名者，將寄至考生通訊地址。

大考中心明天將公告第一次升大學英聽考試成績。大考中心說明，明天公布成績當日提供手機簡訊通知成績服務，報名資料有填寫行動電話號碼的考生，大考中心將主動發送簡訊通知考生成績。上午9時起，考生即可至大考中心網站「112高中英語聽力試務專區」或以電話語音（02-23643677）查詢成績，查詢服務開放至112年8月31日（四）止。

大考中心也表示，若學生要查詢成績單寄發情形，集體報名的考生可洽報名單位；個別報名考生則可致電大考中心（02-23661416轉608）洽詢。申請補發成績通知單則於11月4日起至11月8日止，逾期不予受理。

如果學生對考試成績有疑義要申請複查，大考中心表示，請於11月3日至11月4日，至大考中心網站「112高中英語聽力試務專區」註冊或登入考生專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請復查相關資料。複查成績限用網路申請，並於期限內完成申請及繳費，逾期不受理。

成績複查結果通知書將於11月8日寄發，同時提供網路及電話語音（02-23643677）查詢。