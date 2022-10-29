理工學系不在乎人文素養？ 頂大國文至少設均標

台大工學院112學年個人申請四個系不再參採國文科，補教業者也指出，頂大二類組理工學系近年不參採國文已成趨勢。經查，台大電資學院資訊工程系則在110學年個人申請就不再使用國文科。學者憂心，此舉形同告訴學子理工學系不在乎人文素養；也有民間升學專家認為，頂大要維持競爭力，仍應要求學生國文能力需均標。

近年愈來愈多理工校系不參採國文科，經查甄選會資訊，台大資訊工程學系於110學年個人申請不再使用國文科，清大資工系三個組僅一組參採國文。112學年清大電機、資工丙組；陽明交大電機、光電系等也均只採計英文、數A、自然三科。

清大榮譽講座教授李家同擔憂此舉是在告訴青年學子，頂大理工學系不在乎人文素養，教育部近年一再強調素養，當然也包含人文素養在內，去掉國文顯然和教育改革扞格。

李家同也舉例，擔任教務長期間常接待國外學者，很多即便是理工背景但談論文學、戲劇仍游刃有餘，頂大應希望學生除了專業外還要有好修養，學生專業程度佳，但絕對不能是言語乏味、面目可憎的人；且沒有人文素養，將來也不太可能成為領導人物。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，每科均有中上水準的學生才是台大具備國際競爭力應有的思維，也許國文科門檻不必設太高，但以頂大工學院而言至少應有均標水準，學生入學後也有一定能力支持書寫和報告，維持一定素質。

中央大學文學院長李瑞騰則談到，人文與科學在社會上一直呈現對立關係，但討論考招問題也應多面向檢視，從事國語文教學者除了掌握學科主體，應思考如何和理工傾向的學生對話、在教學上展現效用。或許教學者不必固守過去的套路，教學方式、制度都能改變，思考怎麼教對非文科的學生會更好，喚起社會對文科的重視。