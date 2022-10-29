快訊

整理包／南韓梨泰院事件刷新全球踩踏傷亡數 僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

月底又吃土了嗎？ 三特徵看出「會不會存錢」的人差異在哪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

理工學系不在乎人文素養？ 頂大國文至少設均標

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
升學輔導專家表示，每科均有中上水準的學生才是台大具備國際競爭力應有的思維。聯合報系資料照
升學輔導專家表示，每科均有中上水準的學生才是台大具備國際競爭力應有的思維。聯合報系資料照

台大工學院112學年個人申請四個系不再參採國文科，補教業者也指出，頂大二類組理工學系近年不參採國文已成趨勢。經查，台大電資學院資訊工程系則在110學年個人申請就不再使用國文科。學者憂心，此舉形同告訴學子理工學系不在乎人文素養；也有民間升學專家認為，頂大要維持競爭力，仍應要求學生國文能力需均標。

近年愈來愈多理工校系不參採國文科，經查甄選會資訊，台大資訊工程學系於110學年個人申請不再使用國文科，清大資工系三個組僅一組參採國文。112學年清大電機、資工丙組；陽明交大電機、光電系等也均只採計英文、數A、自然三科。

清大榮譽講座教授李家同擔憂此舉是在告訴青年學子，頂大理工學系不在乎人文素養，教育部近年一再強調素養，當然也包含人文素養在內，去掉國文顯然和教育改革扞格。

李家同也舉例，擔任教務長期間常接待國外學者，很多即便是理工背景但談論文學、戲劇仍游刃有餘，頂大應希望學生除了專業外還要有好修養，學生專業程度佳，但絕對不能是言語乏味、面目可憎的人；且沒有人文素養，將來也不太可能成為領導人物。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，每科均有中上水準的學生才是台大具備國際競爭力應有的思維，也許國文科門檻不必設太高，但以頂大工學院而言至少應有均標水準，學生入學後也有一定能力支持書寫和報告，維持一定素質。

中央大學文學院長李瑞騰則談到，人文與科學在社會上一直呈現對立關係，但討論考招問題也應多面向檢視，從事國語文教學者除了掌握學科主體，應思考如何和理工傾向的學生對話、在教學上展現效用。或許教學者不必固守過去的套路，教學方式、制度都能改變，思考怎麼教對非文科的學生會更好，喚起社會對文科的重視。

台大 國文科 素養

延伸閱讀

大學個人申請「國文科」策略性應用 頂大工科找出生源區隔

大學申請入學趨勢 越多理工校系不採計國文

112申請入學台大工科不參採國文 商管科系仍要看數A

民眾黨竹市議員候選人爆涉賄選 葉國文發聲明捍衛清白

相關新聞

理工學系不在乎人文素養？ 頂大國文至少設均標

台大工學院112學年個人申請四個系不再參採國文科，補教業者也指出，頂大二類組理工學系近年不參採國文已成趨勢。經查，台大電...

頂大理工科不參採國文成趨勢 教授憂：先衝擊學習意願

大學甄選入學委員會日前公告一一二學年大學繁星推薦暨申請入校系參採學測科目。台大工學院多個系不參採學測國文，學者分析，台大...

李家同：沒人文素養 難成領導人

頂大二類組理工學系近年不參採國文已成趨勢，其中像是台大電資學院資訊工程系在一一○學年個人申請就不再使用國文科。學者憂心，...

頂大不採國文恐影響學習意願 學者憂：對人才培育非好事

大學甄選入學委員會日前公告一一二學年大學繁星推薦暨申請入校系參採學測科目，其中台大工學院多個系放棄參採學測國文，引發高教...

盼多撈學生 私校參採科數下修

根據大學甄選會公告，明年個人申請參採四科或三科校系數均比去年少，參採二科校系數則增加一○一個；尤其私校擔心招生欠佳，多將...

重偏才 台大多個工科不採國文

大學甄選入學委員會昨公告一一二學年大學繁星推薦暨申請入學校系參採學測科目，台大工學院包括機械、化工、材料等多個科系，為更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。