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高中英聽周六登場 今起開放查詢試場分配表

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
112學年度高中英語聽力測驗第一次考試訂於周六、22日舉行。本報資料照片
112學年度高中英語聽力測驗第一次考試訂於周六、22日舉行。本報資料照片

112學年度高中英語聽力測驗第一次考試訂於周六、22日舉行。大考中心今天公布「試場分配表及考試地點」，依規定不開放考生看考場，但考生可至大考中心網站「112高中英語聽力測驗試務專區」查覽或列印試場平面圖，或可透過電話語音02-23643677查詢。

大考中心統計，今年英聽第一試共計31個考區，50個考（分）區，2841個試場辦理，報名人數總計9萬8032人。為了維護考生應考權益，本次英聽考試將於20個縣市另設提供確診輕症、無症狀等居家照護與居家隔離考生應試，將安置於「居護暨隔離考區」應試，與一般考生區隔。

大考中心提醒考生，自10月15日起至考試當日，於知悉屬確診、居家隔離或自主防疫身分時，請考生務必至大考中心112高中英語聽力測驗試務專區之「COVID-19自主填報專區」進行填報，以便於事先安排相關試務。考生填報後將依填報內容審查，並以電子郵件通知審查結果或試務訊息。

大考中心也表示，請考生特別留意，若填報後至考試當天身分類別有改變，如由居家隔離或自主防疫變為確診，再請盡速與大考中心聯絡並至「COVID-19自主填報專區」更新填報內容。未主動填報或未據實填報，經查證屬實，將提報考試委員會審議；最重將取消考試資格。

另外，經審查通過的確診及居家隔離考生，考試地點、試場與座位安排，須由自主填報系統進行查詢，而非原試場查詢系統，查詢時可同時查覽或列印試場平面圖。另請考生務必列印「確診、居家隔離考生通報單」，通報單上載有重要應考資訊以及重新編配的試場與座號。

居家隔離 自主防疫 COVID-19 英聽

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