分科放榜遭酸「撿便宜」首屆白老鼠嘆：請教育部重視學生感受

111年大學分科測驗已落幕，面對今年的考試由於報考人數較少，導致大學錄取名額供過於求，令許多人認為在大學入學名額上有「撿便宜」的爭議。近日有剛考完分科測驗的同學在Dcard發文表示，願意報考分科測驗的同學，比起繁星入學、申請入學還要晚放榜，雖然不用製作備審資料、面試等，但準備考試科目的時間長，讀書過程也相當辛苦，每個人的努力是不可被抹滅的。

原PO表示，今年分科測驗是第一屆、也是一群提供數據的「白老鼠」，提及分科測驗的報考學生少，他認為就是新課綱下所產生的不確定因素所導致。在大學入學制度上，如果對申請入學或繁星入學的結果不滿意，可以選擇分科測驗再拚一次。

其次他說明，選擇分科測驗代表該學生在高中畢業後，必須放棄玩樂繼續讀書直到七月份的考試結束。在今年考試新制上，國文、英文、數乙這三個科目不能重考，而且考題更深更難，此外分科測驗簡章上相比往年指考名額更少。

他補充，對比申請結果或繁星結果，申請是花了三年讀書、做備審、準備面試所換來的；繁星是高中三年把握每次小考、月考，努力平時成績的成果。因此，正常申請、繁星上榜的同學，極少數人會願意再花更多的代價去考分科測驗，拚另一個飄渺的未來。更提及，希望教育部官員們聽聽學生們的感受，這並非無病呻吟，而是「實驗對象」的真實反饋。

許多網友紛紛留言表示，「不用想太多啦，進大學後根本沒人理你怎進來的，一切重新洗牌」、「但我覺得今年分科真的很好考，應該是因為重考生少了很多」、「今年這麼極端的結果，明年不出意外會像鐘擺效應」、「所以說開學後就看得出來大家的實力了」、「分科生同感」、「出社會才是見真章的時候」。