「沒時間玩手機」 中科大特殊選才榜首分享時間管理重要性
台東公東高工室內設計科今年畢業的29名畢業生，有15人透過技優保送、特殊選才、甄選等方式錄取國立大學，其中5名畢業生昨返校感謝導師謝甄芸，以手繪、電腦繪圖創作拿下台中科技大學特殊選才榜首的陳冠亦，直言時間管理自我訓練很重要，真的沒時間玩手機遊戲。
陳冠亦表示，從小喜歡繪圖，高一進入公東時看見許多繪圖創作很強的學長姐，利用時間、默默不斷練習，打聽後知道，原來他們是參與學校選手培訓，他才驚覺「功力強不是偶然」，當選手培訓技能、實力才能更提升，就積極爭取當選手。
陳冠亦說，培訓內容包括電腦空間繪圖，室內空間表現、3D建模、手繪透視圖，還要練習製作模型，大概從高二開始，每天放學後就留在學校跟著學長姐練習，放寒暑假從周一到周六都會到校，全天留校自我訓練，依照過往學長姐留下的訓練期程不斷練習，在比賽前一個月集訓，更是從早練到晚。
他說，練習過程也曾經「撞牆」，感覺似乎沒有進步、無法突破，這時候同學或學長姐就建議先練習其他部分，嘗試從其他地點突破後再回來，就會發現似乎有了新視角、進步。
「要學習時間管理！」陳冠亦建議，除了技術、專業練習，學校基本課程、課業也要顅，因此每天放學後留校練習到晚上近9點，回家還要完成課堂作業，最後大概只剩睡覺時間，平日大概沒時間玩手機遊戲，僅假日稍微有空做些自己的事。
陳冠亦坦言，手機吸引力這麼大、當然會玩，但排列先後順序後會發現，真的沒有時間玩，因為唯有強化自己的實力，才有機會達成自己的夢想，也希望有朝一日可以開自己的工作室。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言