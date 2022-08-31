「沒時間玩手機」 中科大特殊選才榜首分享時間管理重要性

台東公東高工室內設計科今年畢業的29名畢業生，有15人透過技優保送、特殊選才、甄選等方式錄取國立大學，其中5名畢業生昨返校感謝導師謝甄芸，以手繪、電腦繪圖創作拿下台中科技大學特殊選才榜首的陳冠亦，直言時間管理自我訓練很重要，真的沒時間玩手機遊戲。

陳冠亦表示，從小喜歡繪圖，高一進入公東時看見許多繪圖創作很強的學長姐，利用時間、默默不斷練習，打聽後知道，原來他們是參與學校選手培訓，他才驚覺「功力強不是偶然」，當選手培訓技能、實力才能更提升，就積極爭取當選手。

陳冠亦說，培訓內容包括電腦空間繪圖，室內空間表現、3D建模、手繪透視圖，還要練習製作模型，大概從高二開始，每天放學後就留在學校跟著學長姐練習，放寒暑假從周一到周六都會到校，全天留校自我訓練，依照過往學長姐留下的訓練期程不斷練習，在比賽前一個月集訓，更是從早練到晚。

他說，練習過程也曾經「撞牆」，感覺似乎沒有進步、無法突破，這時候同學或學長姐就建議先練習其他部分，嘗試從其他地點突破後再回來，就會發現似乎有了新視角、進步。

「要學習時間管理！」陳冠亦建議，除了技術、專業練習，學校基本課程、課業也要顅，因此每天放學後留校練習到晚上近9點，回家還要完成課堂作業，最後大概只剩睡覺時間，平日大概沒時間玩手機遊戲，僅假日稍微有空做些自己的事。