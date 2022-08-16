獨／成大台語文認證考試作弊X黨立委關說 中心主任說明

成大台語文中心5月底舉辦今年春季全民台語認證，爆出有20多名考生集體作弊，中心主任蔣為文昨晚在臉書發文抱怨「X黨立委施壓討成績」、「難道想繼論文抄襲風波後又有支持考試作弊的新聞焦點？」，引發關注，本報上午獨家訪問到蔣為文，他表示，都有相關的通話截圖，但部分涉及作弊的考生仍然硬拗，找來立委施壓要成績，中心不會妥協，一切都會依公告的考試規則辦理。

來關說的考生是老師，蔣為文對於身為為人師表還死不認錯，覺得實在不可取，不認錯的考生都給予4科0分、5年不得再考的重懲，如果承認則單科0分處置，有部分考生都已承認作弊，但不承認的仍找立委施壓硬拗。

蔣為文表示，這項考試雖然不是國家考試，但考試簡章上都有相關的作弊處分規定，最嚴重的4科考試都0分，5年不能再參加考試，目前考試委員會仍在對涉及作弊的考生處理中，會依涉及情節的輕重來處理，同時對於全案主嫌郭姓補習業者，已準備依違反著作權法提告。

他表示，20多名考生有老師、社會人士及學生等，有部分的人透過立委來要成績，指稱自己無辜被涉及，但一切都有相關的截圖等證據。蔣為文不願意說明關說的立委是哪一位、哪個黨派，只低調表示「在處理溝通中了」。

蔣為文表示，這起作弊主要是有考生向中心及教育部檢舉，教育部要求成大要徹查，考試分為上午的筆試及下午的口語聽力測驗，因聽力需要設備，下午分為4場考試，考試規則裡規定尚未考的考生不能使用手機，但郭姓業者讓其他先進考場的考生背下考題後，利用手機網路群組傳給其他考生，對話都有相關截圖為證。

但相關考生辯稱，不知道4個場次的考題都一樣，只是拿來做為參考，「如果你們考題不一樣不就不會有人作弊了嗎」，蔣為文對此回應，「這就好像你家門沒鎖，小偷來偷東西，卻辯稱是你沒有鎖門」，考試已舉辦多年，每年不同梯次的考生考題都一樣，不是今年才如此，中心不會因為強辯就給分。

他表示，這名業者在北中南各地都開有台語認證補習班，每年學費収入高達百萬以上，經常對外廣告其認證通過的比率很高，目前還不清楚郭姓業者作弊的收費為何。

成大台語文中心與台灣羅馬字協會在5月28日共同舉辦春季全民台語認證，這是除了教育部的認證之外，由國立大學承辦的認證考試，兩者有相同的認證效力，不少學生與台語文老師都必須接受認證，以取得成績加分或教職。

但上個月中公布考試成績時，卻傳出考試時有20多名學生集體作弊，蔣為文昨天深夜在臉書發文抱怨，「竟然有X黨的立委替參加台語認證作弊的考生來向台灣語文測驗中心施壓討成績！乾脆請這位立委召開公聽會讓大家聽聽看什麼理由可以允許考試作弊！難道X黨不想選市長了？或許他們想繼論文抄襲風波後又有支持考試作弊的新聞焦點？」。

台南市警一分局說，截至目前為止，尚未接獲成大校方報案，將與校方保持聯繫。台南市警五分局指出，截目前開元派出所尚未接獲到有關成大台文所台語檢定考試有人作弊的報案。