少子化發威！ 淡江大學「缺額1037人」僅次文化 網點3大致命傷

111學年度大學分發入學昨天（12日）放榜，受少子化衝擊，總缺額人數從去年110 學年度的2,732 人，攀升至1萬4,493人。對此，就有網友訝異指出，作為私校前段班的淡江大學在51所缺額學校中高居第2，人數多達1,037人，僅次於文化大學的2,378人，更超過義守大學的1,007人。該現象引發網友熱議，更剖析出淡江大學缺額嚴重的3大致命傷。

一名網友在PTT發文張貼「111學年度大學分發入學未足額錄取學校列表」，上頭共計51所大專院校，該網友留意到位於北部的私校前段班淡江大學缺額高達1,037人，令他吃驚問道，「大家不是都想留在北部讀大學嗎？淡江大學會不會最後真的在少子化浪潮下倒閉呢？」該文一出立即引發眾人迴響，「前段私校這個缺額數，少子化來得真猛」、「不意外啦！少子化不是講假的」。

根據考分會統計，有51所學校出現缺額，淡江大學高居第2，僅次於文化大學。圖擷自 大學入學考試分發委會

一些網友直指，少子化讓進國立大學變得更加容易，私校自然難以生存，「大學沒讀國立，還不如技職有用」、「別跟日後學貸過不去，當然秒選國立啊」、「人人有國立的時代，誰跟你唸私大」、「國立私立4年學貸差多少，小學生都會算」。

更有網友聲稱北上唸書早就不是誘因，更何況淡江大學離市中心尙有段距離，「留在北部不流行了，南部度假4年正夯」、「北部生活費太高，光校外租屋4年差20幾萬」、「淡江學店還要搭1個小時捷運」、「讀東吳、實踐、大同、明德、北商都距離市中心比較近」。

還有人認為淡江科系既冷僻又繁雜，很多系所根本乏人問津，「太多冷門文組科系」、「主要科系不能太冷很重要」、「淡江系太多太細，有些系念出來沒用」、「冷門系太多吧，尖端材料系肯定沒人聽過」、「老實說，我連自己念什麼系都忘了，只記得是電機系的什麼電機組，一個電機系分3個組⋯」。

也有人盤點其他可能因素，「少了中國跟東南亞學生吧」、「是淡江招太多，它以前是學生數最多的」、「其實你用缺額人數/所有管道，下面大同宜靜缺額率都比淡江高啊，你要看他招多少人」、「淡江在社科領域（對啦！就文組）評鑑一直是私校第一，就這幾年大家都往電子理工靠攏吧」、「淡江應該跟宜蘭校區沒人讀有關係」。

根據大學入學考試分發委員會相關統計資料顯示，111學年度考試分發的總招生名額為 3萬9,350人，總登記人數則為 2萬5,297人，較去年的3萬4,569人大幅減少。而今年總共錄取2萬5,028人，錄取率高達98.94%，招生名額扣除錄取人數後，仍有多達1萬4,493人的缺額，佔總招生名額的36.83%，相較110學年度的2,732人，增長1萬1,761人。

據考分會說明，有缺額的大學共計51 所，其中公立大學22所，私立大學29所，僅以分發入學管道統計，有12所大學的缺額比率大於80%，若以學群區分，缺額比率最高的學群為「外語學群」，佔招生數的62.47%，其次則為管理學群的53.09%。另外，儘管今年缺額嚴重，仍有台大、政大、陽明交大、成大等11所大學沒有缺額。