南一中學生玩美編上清大工程科學 再聰明也要努力讀書

台南一中應屆畢業生莊若軒申請上清華大學工程與系統科學系，他在校參加青年社，去年編輯的校刊獲得全國學生刊物銀質獎、個人文編獎及個人美編獎，他表示，因有這些學習經驗，在製作學習歷程檔案時，相對賞心悅目，能獲得加分，但不努力要拿高分是不可能的。

莊若軒說，高一在選擇社團時，發現參加青年社可培養採訪、報導的能力，以及認識不同特質人物，隨然自己的興趣在理工，對寫作也不在行，但可培養另種能力，因此選擇加入青年社，並在高二時擔任副社長，也成為自己意外收穫。

因青年社每年要出刊物，有機會參與校刊編輯，除了提升了美編、人際關係等能力，也讓自己在為升學製作學習歷程檔案時，更能兼顧到美感並清楚表達自己的學習過程，相對而言讓自己更加分。

莊若軒說，雖是自然組，但對物理、化學、數學沒有特別喜歡，因此選擇工程科學系，希望由廣而深學習，並透過接觸了解自己較喜歡什麼，然後依照所喜歡及有興趣的方向去學習。

所要讀的工程與系統科學系比較強調跨領域能力，自己在準備學習歷程檔案時，也會利用自己喜歡跑步及鍛鍊中的影響，以及自己有選修財務金融，對股票投資的研究，和參加旺宏舉辦的「科學閱讀找樂子」等競賽活動，凸顯自己跨域學習能力。

「同學就是最好的老師」，莊若軒說，南一中有同學間會互相幫忙的特色，也因為功課好的學生多，自己不會的就問同學；也發現沒有人是不讀書而能拿高分，即使再聰明也要努力讀書，「天下沒有白吃的午餐」。