分科測驗僅2.9萬人報名 數甲人最多成二、三類組戰場

分科測驗取代過去的指定科目考試將於今年7月11日、12日登場，根據大考中心統計，今年分科測驗報名人數僅2萬9083人，去年末代指考則還有4萬918人報考，相較之下人數大減。經統計，選考人數科目最多者為數學甲，其次則為化學、物理，也讓分科測驗儼然成為二、三類組學生的戰場。

因應新課綱上路，去年揮別末代指考今年改由分科測驗上場，並因應課綱內容不考國文、英文和數學乙，僅考數甲、物理、化學、生物以及歷史、地理、公民與社會，並比照指考精神讓學生依志願選考，但各科分數將有別以往改為60級分制。

大考中心今天公布統計數據，今年分科測驗報名人數僅2萬9083人，去年末代指考共計4萬918人報考，和去年相比人數明顯大減。根據數據指出，其中又以選考數甲者人數達1萬8544人最多，佔總報名人數63.76%；其次則為化學科報名人數1萬6322人，占總報名人數56.12%；物理科報名人數1萬5939人排第三，占總報名人數54.81%。

選考科目與人數百分比上，大考中心統計，以選考三科者為最多人數達1萬4585人，占50.15%；其次則為選考四科9471人，占32.57%。另外也有學生認為選考越多，能申請分發的校系將更多，因此選擇七科全考的考生也有1930人，占6.64%。

過往指考多有不少重考生等非應屆考生報名，去年非應屆考生更達1萬1291人、逼近報名人數三成。大考中心主任周兆民分析，今年分科測驗人數大降，主因還是少子化考生人數逐年減少。再者，則評估是因為碰上新課綱變革，以學測來看非應屆考生也較去年減少，分科測驗應也受新課綱上路影響人數隨之減少。

若綜觀各科報考人數趨勢，過往指考生物科報名人數最少約在1.4萬人左右；國英數等主科報考人數最多，單科都約4萬人。但今年適逢考招改革，曾有學者提議為了鑑別前段考生程度，應將級距計算基準由「前1％」考生平均分數，改為「前0.1％」考生平均分數，但招聯會年初時決議仍採「前1％」方案。

周兆民也說，生物科報考人數在指考時期也是人數最少的科目，今年分科測驗報考人數1萬964人也是七科中最少，以此計算會以約110名考生作為級距基準，評估應不會造成太大的問題。